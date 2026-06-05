Después de una década de espera, La Era de Hielo regresa con todo: Disney y 20th Century Animation lanzaron el primer teaser oficial de La Era de Hielo 6: Mundo de Lava, la nueva entrega de la serie de films animados que conquistó a grandes y chicos desde 2002.

El avance, publicado este 4 de junio, confirmó que la película llegará a los cines el 5 de febrero de 2027. Será la primera vez en más de diez años que la franquicia principal vuelve a la pantalla grande, tras el estreno de La Era de Hielo: Choque de mundos en 2016.

En esta oportunidad, la manada dejará atrás los paisajes helados para meterse de lleno en un territorio dominado por volcanes, erupciones y terrenos inestables. El título internacional, “Boiling Point” (“Punto de ebullición”), ya anticipa el cambio de clima.

Según adelantó Disney, Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck y Scrat viajarán a rincones nunca vistos del Mundo Perdido, donde se toparán con criaturas prehistóricas gigantes y enfrentarán amenazas de lava y explosiones volcánicas.

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DISNEY LANZÓ EL PRIMER TEASER DE LA ERA DE HIELO 6 Y CONFIRMÓ CUÁNDO LLEGA A LOS CINES

El primer adelanto muestra a Scrat, la ardilla dientes de sable más famosa del cine, volando por los aires con la cola en llamas, fiel a su obsesión por la bellota. Detrás de él, Manny, Ellie, Sid, Diego, Buck, Crash y Eddie intentan escapar de una erupción volcánica mientras fragmentos de hielo y rocas vuelan por todos lados.

No faltan los momentos cómicos: Sid se traga una abeja y termina chocando contra Diego, Ellie se quema el pelaje con una roca caliente, Buck cocina una larva sobre su cabeza y Crash y Eddie reciben golpes en plena huida. El cierre del teaser trae de vuelta a Baby Scrat, que sale disparado del volcán con una mini bellota en la boca, en un guiño a la serie Ice Age: Scrat Tales.

Disney confirmó que Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid), Denis Leary (Diego), Queen Latifah (Ellie) y Simon Pegg (Buck) volverán a interpretar a sus personajes en la versión original en inglés. La dirección estará a cargo de John Donkin y la producción de Lori Forte.

Póster oficial de La Era de Hielo 6: Mundo de Lava (Foto: gentileza Disney)

La Era de Hielo debutó en 2002 y recaudó cerca de 383 millones de dólares en todo el mundo, además de conseguir una nominación al Oscar a Mejor Película Animada. La saga sumó varias secuelas, entre ellas La Era de Hielo 3: El origen de los dinosaurios (2009), que rompió récords con 886 millones de dólares en taquilla y sigue siendo la más exitosa de la franquicia.

Después de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, la historia continuó en streaming con The Ice Age Adventures of Buck Wild y la serie Ice Age: Scrat Tales, pero esta será la primera película principal en más de una década tras el cierre de Blue Sky Studios en 2021.

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