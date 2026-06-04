Durante años, los objetos de colección de Harry Potter estuvieron asociados a varitas, bufandas, réplicas de objetos icónicos o piezas de colección destinadas a fanáticos de todas las edades. Sin embargo, algo cambió.

La generación que creció esperando cada nuevo libro y cada estreno en el cine hoy ronda los 30 y 40 años, trabaja, vive sola o formó una familia y empezó a incorporar ese universo a espacios mucho más cotidianos de su vida, como la cocina.

A casi tres décadas de la publicación del primer libro, el universo de Harry Potter sigue más vigente que nunca. Mientras millones de fans alrededor del mundo mantienen viva la pasión por la saga a través de colecciones, decoración temática, eventos y objetos que evocan la magia de Hogwarts, la expectativa crece por la nueva serie de HBO basada en la obra de J.K. Rowling.

El regreso de la historia a la pantalla impulsó una renovada ola de entusiasmo entre seguidores de todas las edades, demostrando que el fenómeno trasciende generaciones.

Se viene la nueva serie de Harry Potter. Foto: HBO Max Por: Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan / HBO

Según datos recientes de Warner Bros. Discovery, Argentina se posiciona como el tercer mercado con mayor base de seguidores de la saga a nivel global, solo por detrás de India y el Reino Unido. Este posicionamiento confirma la vigencia del universo Harry Potter y su fuerte impacto en el público local.

“Actualmente los consumidores no buscan únicamente funcionalidad, sino también productos que representen sus intereses, su estilo de vida y las historias que los acompañaron a lo largo del tiempo”, explica Belén Méndez, gerente de Marketing de Yelmo.

Según la ejecutiva, Harry Potter continúa siendo un fenómeno vigente generación tras generación y Argentina ocupa un lugar destacado dentro de esa comunidad, al ubicarse entre los mercados con mayor cantidad de fanáticos del mundo.

De la nostalgia al lifestyle

Especialistas en tendencias coinciden en que la nostalgia se convirtió en uno de los motores de consumo más fuertes de los últimos años.

La búsqueda de experiencias personales, objetos con valor emocional y pequeños momentos de disfrute dentro del hogar impulsó el crecimiento de categorías que combinan diseño, identidad y entretenimiento.

“Hoy muchas personas valoran espacios y objetos que les permitan desconectarse un poco de la rutina y reconectar con aquello que les genera bienestar”, sostiene Méndez.

La tendencia también comenzó a verse en categorías donde hasta hace algunos años parecía impensada. Los pequeños electrodomésticos son uno de esos casos.

En ese contexto, Yelmo desarrolló una colección de siete productos inspirados en Harry Potter, pensada para integrar referencias de la saga a momentos cotidianos del hogar. Entre ellos se encuentran una wafflera, una pochoclera y una sanguchera con detalles vinculados al universo de Hogwarts.

Los guiños al universo creado por J.K. Rowling van más allá de la estética. La colección fue lanzada inicialmente con siete productos, en referencia a los siete libros de la saga, e incorpora detalles inspirados en elementos reconocibles para los seguidores más atentos.

Según Méndez, la apuesta surgió al detectar una oportunidad poco explorada dentro del mercado. “Vimos una oportunidad muy interesante de llevar esa conexión al mundo de la cocina, una categoría donde prácticamente no existían antecedentes similares dentro del segmento”, señala.

Foto: prensa Por: Maria Colangelo

Un fandom que se niega a crecer

Parte de la vigencia de Harry Potter se explica por el vínculo emocional que varias generaciones construyeron con la saga.

“Hay valores muy presentes en la historia, como la amistad, la lealtad y el sentido de pertenencia, que siguen generando identificación en distintas generaciones”, señala la ejecutiva.

“Hay valores muy presentes en la historia de Harry Potter, como la amistad, la lealtad y el sentido de pertenencia, que siguen generando identificación en distintas generaciones”. Belén Méndez, especialista en Marketing.

Ese fenómeno explica por qué muchas personas continúan consumiendo productos relacionados con la franquicia más de dos décadas después de la publicación de los primeros libros.

Lo que antes se expresaba a través de posters o colecciones hoy aparece integrado a la vida cotidiana de formas mucho más sutiles.

El fandom de Harry Potter adulto se volcó al coleccionismo. Foto: IA

Curiosamente, la marca descubrió otro fenómeno una vez que la colección llegó al mercado. Aunque la propuesta había sido concebida desde la nostalgia y el lifestyle, muchos consumidores comenzaron a compartir fotos y videos mostrando los productos junto a bibliotecas temáticas, figuras y colecciones personales relacionadas con Harry Potter.

El dato revela que, para muchos fanáticos, el vínculo con la saga sigue teniendo también una dimensión coleccionista, incluso cuando los objetos se integran a espacios y rituales cotidianos.

Y quizás ahí esté la clave de esta nueva etapa del fandom: ya no se trata solamente de recordar una historia que marcó una generación, sino de encontrar nuevas maneras de convivir con ella.