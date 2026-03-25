La espera terminó para los fanáticos del universo mágico: HBO Max presentó el primer adelanto oficial de la serie Harry Potter, que llegará a la pantalla esta Navidad.

El anuncio se realizó durante el evento de lanzamiento de la plataforma en Reino Unido e Irlanda y ya despertó una ola de expectativa en todo el mundo.

La primera temporada llevará por título “Harry Potter y la piedra filosofal” y estará compuesta por ocho episodios. La historia volverá a contar el inicio de la saga, con el joven mago descubriendo su verdadera identidad y enfrentando los primeros desafíos en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Se viene la nueva serie de Harry Potter. Foto: HBO Max Por: Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan / HBO

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Se viene la nueva serie de Harry Potter. Foto: HBO Max Por: Photographed by Aidan Monaghan /

Se viene la nueva serie de Harry Potter. Foto: HBO Max Por: Photographed by Aidan Monaghan/H

Se viene la nueva serie de Harry Potter. Foto: HBO Max Por: Photographed by Aidan Monaghan /

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Un elenco renovado para una historia clásica

La serie contará con Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El reparto suma nombres de peso como John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid).

Entre los personajes secundarios se destacan Rory Wilmot (Neville Longbottom), Lox Pratt (Draco Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Elijah Oshin (Dean Thomas), Tristan y Gabriel Harland (Fred y George Weasley), Ruari Spooner (Percy Weasley), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Finn Stephens (Vincent Crabbe), William Nash (Gregory Goyle), Warwick Davis (Filius Flitwick) y Sirine Saba (Pomona Sprout).

El elenco se completa con Daniel Rigby (Vernon Dursley), Bel Powley (Petunia Dursley), Paul Whitehouse (Argus Filch), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Bertie Carvel (Cornelius Fudge), Luke Thallon (Quirinus Quirrell), Katherine Parkinson (Molly Weasley), Amos Kitson (Dudley Dursley), Gracie Cochrane (Ginny Weasley), Richard Durden (Cuthbert Binns), Louise Brealey (Rolanda Hooch), Bríd Brennan (Poppy Pomfrey), Leigh Gill (Griphook) y Anton Lesser (Garrick Ollivander).

Una producción de alto vuelo con sello HBO

La serie está basada en los libros de J. K. Rowling y cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios, aportando su experiencia en grandes éxitos televisivos.

La producción es una colaboración entre HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con la propia Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley‑Letts y David Heyman como productores ejecutivos.

El regreso a Hogwarts: magia, amistad y peligro

La trama volverá a sumergir a los espectadores en el mundo oculto de la magia, donde Harry Potter, un chico aparentemente común, recibe su carta de admisión a Hogwarts en su cumpleaños número once. Allí descubrirá la amistad, la diversión y los secretos de la hechicería, pero también deberá enfrentar un peligro oscuro ligado a su pasado.

El primer teaser ya está disponible y promete una puesta en escena espectacular, con efectos visuales renovados y una mirada fresca sobre la historia que marcó a toda una generación.

La cita está marcada: esta Navidad, la magia vuelve a la pantalla con la serie de Harry Potter por HBO y HBO Max.