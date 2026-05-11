Primavera Sound Buenos Aires vuelve a la Argentina y ya reveló el cartel oficial de su esperada edición 2025. Con Gorillaz y The Strokes como grandes headliners, el festival se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en una locación de Buenos Aires que será anunciada próximamente.

El reconocido evento musical, nacido en Barcelona en 2001, reafirma así su vínculo con el público argentino luego de las exitosas ediciones realizadas en 2022 y 2023.

Primavera Sound Buenos Aires 2026: Gorillaz, The Strokes y FKA twigs encabezan el line up

La nueva edición de Primavera Sound Buenos Aires reunirá a figuras internacionales y artistas emergentes que representan el espíritu innovador del festival. Además de Gorillaz y The Strokes, el line up incluye a FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, CMAT y Courtney Barnett.

Lineup Primavera Sound

La banda liderada por Damon Albarn llegará a Buenos Aires tras sus presentaciones en las ediciones de Primavera Sound de Barcelona y Porto, mientras que The Strokes volverá a los escenarios impulsados por su nuevo trabajo discográfico Reality Awaits.

Entre los nombres destacados también aparecen Danny L Harle, Machine Girl, Model/Actriz, Cara Delevingne, John Talabot y Nation of Language.

Artistas argentinos en Primavera Sound

Primavera Sound Buenos Aires 2025 también pondrá el foco en la escena nacional con la participación de referentes locales como Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas, Juana Aguirre y el esperado regreso de Jaime sin Tierra.

Entradas para Primavera Sound Buenos Aires 2026: fechas y precios

La preventa de abonos para los dos días del festival comenzará el 12 de mayo a las 12:00 para clientes del BBVA, mientras que la venta general (Fase 1 con descuento) arrancará el 13 de mayo a las 12:00 o al agotar Stock de la preventa, lo que suceda primero.

Los clientes BBVA tendrán además hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta.

Los precios de la preventa BBVA y la Fase 1 (con descuento) son:

Abono General $285.000.

Abono Vip $ 900.000.