Maluma sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar que será papá por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez. El cantante colombiano compartió la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral.

En la imagen, en blanco y negro, se lo puede ver besando la panza de la arquitecta mientras los acompaña Paris, la primera hija de la pareja, nacida en marzo de 2024. La postal despertó una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes celebraron la expansión de la familia del artista.

EL DETALLE DEL POSTEO DE MALUMA QUE DESATÓ ESPECULACIONES

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el emoji de corazón celeste con el que el cantante acompañó la publicación. A partir de ese detalle, muchos usuarios comenzaron a especular con que el bebé en camino podría ser un varón.

La publicación superó rápidamente los 2 millones de “me gusta” y acumuló miles de comentarios. Entre las reacciones más destacadas apareció una frase que hizo referencia directa a uno de los mayores éxitos del colombiano: “El verdadero ‘Felices los 4’”.

Maluma anunció en redes sociales que será papá por segunda. Crédito: Instagram

Otros seguidores también dejaron mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja. “Qué bendición”, “Qué familia tan hermosa” y “Felicidades” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE MALUMA Y SUSANA GÓMEZ

Los rumores de romance entre Maluma y Susana Gómez comenzaron en septiembre de 2021. Desde entonces, la arquitecta mantuvo un perfil muy bajo tanto frente a los medios como en sus redes sociales, alejándose de la exposición pública que rodea al artista.

Con el nacimiento de Paris en 2024, la pareja consolidó aún más su vínculo y mostró una faceta mucho más íntima y familiar del cantante colombiano.

Foto: Instagram (@maluma)

CÓMO CAMBIÓ LA VIDA DE MALUMA DESDE QUE FUE PAPÁ

Meses atrás, cuando Paris todavía era una recién nacida, el cantante había hablado en redes sociales sobre cómo la paternidad transformó completamente su rutina y su manera de vivir.

“Perdón que he estado tan perdido, pero el deber de ser padre me llama”, había escrito el artista al explicar su distanciamiento temporal de la vida pública.

Además, reconoció que convertirse en padre impactó profundamente en su costado creativo. “La creatividad la tengo en otro nivel y me estoy preparando porque quiero aprovechar este momento”, expresó en aquel momento.