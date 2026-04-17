Nora Kriegshaber, una empresaria argentina, denunció haber sido víctima de una estafa millonaria que involucra a Marcelo Pellegrini, ex pareja de Grecia Colmenares, y a figuras internacionales como Ricky Martin y Maluma.

Según la denuncia, la mujer habría perdido más de 500 mil dólares tras invertir en un supuesto negocio solidario que prometía ganancias y estaba vinculado a celebridades.

Cómo empezó la trama: confianza, herencia y promesas de negocios con famosos

Todo comenzó, según relató la propia Nora, después de la muerte de su esposo. En ese momento de vulnerabilidad, Pellegrini la contactó por redes sociales y, con un discurso seductor y confiable, logró ganarse su confianza. La relación virtual se extendió durante años, hasta que finalmente se conocieron en persona.

El vínculo se profundizó cuando Nora le contó sobre una herencia y unos lingotes de oro que había encontrado tras la muerte de sus tíos. Fue entonces cuando Pellegrini le propuso invertir en un proyecto solidario: la producción y comercialización de pulseras asociadas a campañas con Ricky Martin y Maluma. El negocio prometía intereses mensuales y la devolución del capital invertido.

Ricky Martin (Foto: Movilpress)

“Primero era por una asociación Save the Children, que le decía ‘poné el dinero y yo te doy un rendimiento mensual’. Le aconsejaba que no podía tener tanta plata en su casa porque Argentina es peligroso. Ella confió y le fue entregando grandes sumas de dinero”, explicó el doctor Trimarco, abogado de Kriegshaber, en el programa de Yanina Latorre.

Los famosos en la causa: ¿qué rol tuvieron Ricky Martin y Maluma?

La denuncia tomó otra dimensión cuando aparecieron los nombres de Ricky Martin y Maluma. Según el abogado, Pellegrini mostraba fotos y contratos de pulseras solidarias que efectivamente existieron y que, en el caso de Ricky Martin, incluso aparecen en imágenes con el producto. Sin embargo, no está claro si los artistas estaban al tanto del uso de su imagen en este negocio.

“Él efectivamente hizo estas pulseras con Ricky Martin. Las había hecho anteriormente y están en la causa las fotos y Ricky Martin con las pulseras. Pero no sabemos si Ricky Martin lo conoce. No declaró en esta causa”, detalló Trimarco.

Marcelo Pelegri y Grecia Colmenares (Fotos: capturas Intrusos / América TV)

Los abogados ya pidieron que Ricky Martin y Maluma sean citados a declarar por la Justicia argentina para esclarecer si participaron o tenían conocimiento de la operatoria. “Nosotros le pedimos a la fiscalía que, aprovechando que Ricky Martin está en Buenos Aires, lo convoque. Lo tienen que notificar del pedido internacional de indagatoria”, agregó el abogado.

Los acusados y la trama internacional: evasivas, miedo y amenazas

La denuncia apunta directamente contra Marcelo Pellegrini, su hijo Gianfranco Pellegrini (quien sería su socio en la maniobra), y Sergio Raposeiras, un abogado de San Isidro que colaboraba en las operaciones. Según Trimarco, Pellegrini vivía entre España, Miami y Madrid, y evitaba regresar a la Argentina por causas judiciales previas.

“Mandar un exhorto a España no es sencillo. Ya van ocho veces que lo intentan y nunca lo notifican. Es llamativo. Él mismo dice que conoce a mucha gente de la embajada. Vamos a investigar por ese lado”, sostuvo el letrado.

Mientras tanto, Raposeiras ya fue elevado a juicio y Gianfranco Pellegrini tampoco pudo ser notificado, ya que estaría en España junto a su padre. El miedo rodea a varios de los involucrados: “Hoy Norita me dijo que a ella y a sus hijos los están amenazando, que están súper asustadas. Incluso intentaron bajarla de la mesa de Mirtha Legrand, donde iba a contar su historia”, reveló Yanina en SQP.

El modus operandi: confianza, promesas y una red de contactos

La causa describe cómo Pellegrini se presentaba como un hombre poderoso, con contactos en el mundo del espectáculo y la filantropía. “Se mostraba con proyectos reales, como las pulseras solidarias. Pero si hacés invertir gente, ya no es solidaridad, es prometer un rendimiento”, explicó el abogado.

La relación con Nora nunca fue sentimental, pero sí se aprovechó de su situación de vulnerabilidad tras la pérdida de su familia. “Ella confió tontamente en alguien que no tenía que confiar. Le fue entregando dinero de a 20, 30, 50 mil dólares, con la promesa de que iba a tener ganancias”, detalló Trimarco.

¿Qué sigue en la causa? Declaraciones clave y un juicio que promete más sorpresas

La Justicia argentina avanza con la investigación y busca determinar el grado de participación o conocimiento de Ricky Martin y Maluma en la operatoria. La citación a declarar de los artistas internacionales podría ser inminente, mientras que los principales acusados siguen fuera del país y evitan ser notificados.

El caso, que ya generó temor en el entorno de otras figuras y empresarios, promete seguir sumando capítulos y mantener en vilo al mundo del espectáculo y la Justicia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.