Sabrina Rojas contó en Pasó en América cómo fue la noche que coinicidió con Luciano Castro y Ricky Martin: “Yo hice fotos con Ricky, lo conocí, también estaba Carolina Pratt, la esposa de Guillermo Andino y otra modelo”.

“Yo tendría 18 años, fue una producción para una revista, élnos traía cafecito ponía música. ¿Y saben quién entró en ese entonces con una mochilita...? Luciano Castro, me re acuerdo de ese día, ahí me lo crucé por primera véz. Él simpatiquísimo...”, detalló.

Sabrina Rojas y Tartu en Pasó en América (Foto: captura de América).

“¿Quién, Luciano?" , le preguntó entonces Tartu y de inmediato la conductora aclaró: “No, Luciano no, siempre un ogro, Ricky Martin simpatiquísimo, es potro, es alto, me acuerdo porque a mí me habían subido como un banquito, fue en la época que él cantó en la 9 de Julio que la cortaron, ya se había cortado el pelo”.

FIRME DEFENSA DE SABRINA ROJAS A FERNANDA CALLEJÓN TRAS SU ENFRENTAMIENTO CON ELBA MARCOVECCHIO

Sabrina Rojas defendió a María Fernanda Callejón en Pasó a la Tarde luego de que Elba Marcovecchio, representante legal de su ex, Ricky Diotto, anunciara que iniciaría acciones legales en su contra por sus dichos.

“Voy a arrancar con las acciones judiciales, soy una mujer de derecho, ese es el ámbito en el que se resuelven estas cuestiones, no voy a tolerar ningún tipo de agravio más. No voy a tolerar que mediante estas cuestiones quieran apartarme de las causas”, dijo la abogada a El Diario de Mariana.

Tartu, Sabrina Rojas y Fernanda Callejón (Foto: captura de América).

En el programa de América, Elba remarcó: “Es el mismo proceder que han tenido las dos, me refiero a Wanda y a Fernanda, en un mismo día, que casualidad que fue el mismo día que me vieron debilitada en el programa de Intrusos. Las demandaré”.

Sorprendida, Sabrina opinó: “A mí me hace ruido que Elba diga que fue justo el día que a ella se la vio debilitada en Intrusos, digo, estas también son mujeres debilitadas que están así hace tiempo, día tras día, meses tras meses”.

