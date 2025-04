Este fin de semana Sabrina Riojas decidió blanquear finalmente quién es el afortunado que ha logrado llamar la atención de su corazón y con el que se la ha visto en reiteradas ocasiones en la noche porteña: Gabriel Liñares, más conocido como “Lechu”.

Tras la difusión de su imagen, la influencer Ker Weinstein reveló que “Lechu” no es otro que el ex de Flor Parise, la asistente de Karina Jelinek que se convirtió en pareja de la modelo tras separarse del empresario, con quien tiene un hijo.

La foto que publicó Sabrina, en la que se la ve frente al espejo con “Lechu” besando uno de sus pómulos recorrió todos los ciclos de América hasta que llegó la hora de hacer un informe en el que co conduce junto a Tartu, y sus compañeros no le dejaron pasar una.

Sabrina Rojas y su nuevo novio, "Lechuga"

SARINA ROJAS CONTÓ EN QUÉ SE PARECEN SU NOVIO Y MAURO ICARDI Y DEJÓ SORPRENDIDO A MÁS DE UNO

“Lo conocí acá a la vuelta. Fui al bar Rene que está a la vuelta, fui a conocer a un chico que me iban a presentar. Este chico lo busca a él y le dice si podía mejorar mi caipirinha”, DIJO Sabrina antes de revelar en qué se parece “Lechu” al ex de Wanda Nara.

“Fue medio una icardeada. Lechuga lo conocía”, planteó Sabrina, que luego buscó echar un manto de piedad ante la “traición” de su pareja a su amigo. “Pero no son amigos íntimos. Después me lo crucé un par de veces y apenas nos saludamos, pero un día charlamos”, reveló.

Finalmente, la conductora contó que, pese a que ella lo desea, la relación todavía no tiene una definición. “Todavía no soy novia. Lo subí porque hago lo que siento, no está el título, ni yo le pedí, ni él me pidió. Yo quiero que él me pida”, blanqueó. ¿Qué espera Lechu?

Sabrina Rojas en Pasó en América. (Foto: Captura América)

