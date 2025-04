A tan solo 10 días de que Sabrina Rojas contara en LAM que estaba iniciando una relación amorosa con un misterioso empresario, la identidad del hombre en cuestión salió a la luz con el positivo avance del vínculo.

Sabrina está manteniendo una relación con Gabriel Liñares, caballero al que conoció en el bar que posee en Palermo.

El hombre en cuestión es el ex de una famosa, Flor Parise, actual pareja de Karina Jelinek.

Foto: Instagram de Flor Parise.

Fruto de dicho amor nació Benicio, de 11 años. El vínculo de Gabriel y Flor es amoroso y familiar.

Foto: Instagram de Flor Parise.

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS DE SU ROMANCE CON GABRIEL

El 7 de abril, en su programa de América, Sabrina Rojas contó por qué visibilizó el incipiente romance con Gabriel en Instagram, pese a no revelar su nombre que no tardó en hacerse público cuando mencionó dueño de qué bar es.

Sabrina Rojas y su nuevo novio, "Lechuga" (Fotos: Instagram @rojassabri)

“Subí la foto porque yo ya tengo casi 45 años y hago lo que siento. Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio. Para mí eso se pide, no se da por sentado. Quiero que me pida”, dijo la actriz y conductora de Pasó en América.

“¿Tus hijos te preguntaron por él?”, indagó Natalie Weber. Y Sabrina comentó: “A mis hijos les conté que hay un chico que me gusta. Nada más”.

“Y ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá. Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”.

Antes de cerrar el tema, Sabrina Rojas contó que ella tampoco conoce al hijo del hombre en cuestión, dueño de un bar ubicado en Palermo y en donde se conocieron.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.