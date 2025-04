Luego de que se generara un debate sobre el rol de los famosos al exponer a sus hijos en las redes sociales, Sabrina Rojas reveló cuál es su contundente postura en Pasó en América, el programa que conduce con Tartu por América.

“Yo voy a tratar de darle herramientas. Primero y principal, a mi hijo para que la opinión del otro no lo perjudique. También hay que curtirlos un poco a la vida. No lo podés tener una caja de cristal todo el tiempo, que se curtan”, comenzó diciendo la presentadora, que tiene a Fausto y Esperanza con Luciano Castro.

“O sea, cuando salís a la vida… si no el mundo te lleva puesto. Y así es la vida ahora, con redes sociales”, agregó. Y cerró, firme: “Y así es la vida ahora. Entonces entiendo algunas cosas, pero otras también tenés que soltar”.

Foto: Instagram (@rojassasi)

SABRINA ROJAS REVELÓ QUE LUCIANO CASTRO LE PIDIÓ VOLVER MUCHAS VECES DESDE QUE SE SEPARARON

A cuatro años de ponerle punto final a su historia de amor con Luciano Castro, cuyo fruto de esa relación nacieron Esperanza y Fausto, Sabrina Rojas reconoció que, en todo este tiempo, el actor intentó regresar con ella.

Así lo dio a conocer la propia conductora de Pasó en América (en enero de 2025): “Yo me separé hace casi 4 años y siempre que me preguntan por Luciano, creen que él me dejó por alguien. La gente se olvida de nuestra historia. Nosotros nos separamos hace cuatro años como un acuerdo, porque no nos aguantábamos más y ya”, comenzó diciendo Sabrina en una nota que dio a Desayuno Americano.

“Después, cada uno se puso de novio. En su momento, él con Flor Vigna y yo con otra persona (Tucu López), y la vida va transitando. A veces me dicen, ‘no puedo creer cómo te dejó por tal’”, agregó.

Sabrina Rojas (Fotos: Instagram @rojassabri)

Y siguió: “Ahora, en estos cuatro años, Luciano quiso volver un montón de veces. Y un montón de veces, yo le dije que no. Cuando tenés una familia, supongo que muchas veces te tira eso y te replanteás el vivir en familia, supongo. No sé, no estoy en la cabeza de él”.

“A nosotros nos costó años separarnos. Por la piel, por el proyecto de familia, por un montón de cosas. Estuvimos 12 y creo que los últimos cuatro estuvimos trabajando la separación donde no la podíamos concretar porque tal vez nos separábamos un mes y volvíamos. Hasta que finalmente llegó el momento en el que pudimos separarnos como pareja. Después, somos una familia”, remarcó.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

En cuanto a las razones de qué pasó en el vínculo entre ellos, detalló: “Para mí, las crisis en pareja las pasás muy mal, pero son totalmente positivas porque hace que si volvés, vuelvas entendiendo un montón de cosas y si no volvés, es algo que se terminó por fin. Pero en cada crisis te vas gastando y va quedando un aprendizaje de lo que no pudiste superar en esa reconciliación de lo que no se pudo arreglar”.

Y cerró: “Y la última vez entendimos que nosotros tenemos maneras muy distintas de vivir. Y entendimos que ni él iba a vivir como yo quería, ni yo iba a vivir como él quería. Yo me desenamoré y no gusto más de él. De verdad”.