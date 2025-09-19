El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al mostrar su más reciente adquisición: un Ferrari único en el mundo, diseñado especialmente para él bajo el exclusivo programa Tailor Made de la marca italiana.

El intérprete de “Felices los 4” compartió las imágenes en su cuenta de Instagram el pasado 5 de septiembre. Allí se lo ve celebrando con una copa de espumante junto al lujoso vehículo, acompañado de la frase motivacional: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”.

EL FERRARI DE MALUMA: LUJO Y PERSONALIZACIÓN

Aunque no trascendió la cifra exacta de la compra, en la página oficial de Ferrari, el modelo Purosangue —similar al adquirido por Maluma— se anuncia en US$587.890 en la sección de seminuevos. Este modelo destaca por sus terminaciones premium, tanto en los interiores como en la carrocería.

El Ferrari de Maluma: cuánto cuesta el exclusivo modelo único en el mundo. CRÉDITO: Arriba Argentinos.

El programa Tailor Made permite a los clientes crear un automóvil totalmente a medida, con el asesoramiento de expertos de la marca. De esta manera, cada vehículo puede adaptarse a los gustos más exigentes, ofreciendo una gama ilimitada de tonalidades, pieles, tejidos, materiales y acabados que lo convierten en una pieza irrepetible.

El Ferrari de Maluma no solo refleja exclusividad y lujo, sino también la visión del artista de transformar sus sueños en logros tangibles. Se trata de un ejemplar único, que combina potencia, diseño de vanguardia y un nivel de personalización inalcanzable para la mayoría de los mortales.