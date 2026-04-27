Luego de adelantar los primeros detalles de “Hasta que amanezca”, su próximo trabajo discográfico, Teresa Parodi confirma una de las fechas más esperadas: el jueves 21 de mayo se presentará en La Trastienda, en el marco de una gira que la llevará por distintos puntos del país.

El nuevo álbum, que verá la luz a mediados de mayo, propone una continuidad en la búsqueda artística de Parodi, combinando raíz folklórica con nuevas sonoridades y cruces generacionales.

Teresa Parodi vuelve a Buenos Aires: cuándo se presenta y cómo será la gira de “Hasta que amanezca” (Foto de prensa)

Las canciones dialogan con la realidad contemporánea y con las historias cotidianas, en una obra que reafirma su mirada sensible y comprometida.

El show en La Trastienda será una oportunidad especial para escuchar en vivo este nuevo repertorio, junto con un recorrido por las obras más emblemáticas de su carrera, aquellas que forman parte del cancionero popular argentino.

Sobre el escenario, Parodi construye un clima íntimo y potente, donde cada canción cobra una dimensión única en el encuentro con el público.

Teresa Parodi vuelve a Buenos Aires: cuándo se presenta y cómo será la gira de “Hasta que amanezca” (Foto de prensa)

TERESA PARODI: FECHAS DE LA GIRA CONFIRMADAS

● 30 de abril – Rosario - Refi Comunidad

● 1° de mayo – Sierras Chicas - Las Martas Bar

● 2 de mayo – Córdoba - Teatro Comedia

● 3 de mayo – Bell Ville - Teatro Coliseo

Con esta serie de conciertos, Teresa Parodi vuelve a los escenarios de todo el país para compartir sus nuevas canciones y reencontrarse con su público, en un recorrido que celebra tanto su presente creativo como una trayectoria fundamental dentro de la música argentina.

Las entradas para el show del 21 de mayo en La Trastienda estarán disponibles en el sitio web de La Trastienda y en Passline.

MÁS DETALLES DEL ÁLBUM QUE SE VIENE

“Me veo en vos” forma parte de Hasta que amanezca, el nuevo disco de Teresa Parodi que verá la luz a mediados de mayo.

El single se inscribe en una búsqueda artística que Teresa Parodi sostiene disco a disco desde hace años, abierta a nuevos sonidos y cruces generacionales, sin perder la raíz y la identidad que definen su obra.

“Me veo en vos” se destaca por la fusión de lenguajes musicales que articula la tradición de la murga con el ritmo urbano del rap, poniendo en relación la historia popular con la experiencia contemporánea de la ciudad.

Para dar forma a ese cruce, Teresa Parodi convocó a la murga montevideana Doña Bastarda, reconocida por visibilizar la realidad de personas en situación de calle, (murga Bicampeona de los Carnavales 2025 y 2026), y a la joven rapera Shitstem (Juana Passeri), una voz joven y disruptiva de la escena actual cuyo decir personal e intenso amplía el registro de la canción.

Compositora fundamental del cancionero nacional, Parodi ha construido a lo largo de su trayectoria una obra profundamente ligada a las historias del pueblo. Canciones como “Pedro Canoero”, “Apurate José”, “El otro país”, “Esa musiquita” o “Celedonia Batista” forman parte de una memoria viva que sigue resonando en nuevas generaciones.

Con “Hasta que amanezca”, continúa ese camino con una mirada sensible y comprometida, explorando nuevas sonoridades sin perder la esencia que define su identidad artística. La presentación oficial del disco marcará además el inicio de una serie de conciertos especiales en distintas ciudades del país, donde el público podrá encontrarse con estas nuevas canciones y con los clásicos que atraviesan la historia de la música argentina.