Beéle confirmó su regreso a la Argentina. El artista colombiano se presentará el 31 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires con su esperado “Borondo, Abandone y Detone World Tour”, la gira que lo consolida como una de las figuras más destacadas del pop urbano latino.
El espectáculo promete una experiencia inmersiva, con una puesta en escena moderna, ritmos caribeños y una conexión directa con el público. Fiel a su estilo, Beéle buscará llevar al escenario la energía y frescura que lo convirtieron en uno de los artistas más escuchados de la nueva generación.
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Entradas para Beéle en Buenos Aires
- Fecha: 31 de agosto
- Lugar: Movistar Arena
- Preventa Galicia: lunes 8 de junio a las 13:00
- Venta general: martes 9 de junio a las 13:00
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Más sobre Beéle
Nacido en Barranquilla, Colombia, Beéle construyó una identidad musical propia a partir de la fusión de reggae, dancehall, afrobeat y pop urbano, logrando conectar con millones de oyentes en todo el mundo.
A sus 22 años, ya colaboró con artistas de renombre como Marc Anthony, TINI, Farruko, Jason Derulo, Manuel Turizo y Carla Morrison. Además, su éxito “Mi Refe” obtuvo certificación de Platino en Estados Unidos y varias de sus canciones se mantienen entre las más escuchadas de Spotify a nivel global.
Su álbum debut, “Borondo”, superó los 1.000 millones de reproducciones y posicionó temas como “Mi Refe”, “No Tiene Sentido” y “La Plena” en los rankings internacionales.
Con esta nueva gira, Beéle llevará su propuesta musical por distintas ciudades de Latinoamérica y Europa, reafirmando el crecimiento de una carrera que no deja de sumar hitos en la escena urbana internacional.