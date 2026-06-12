Beéle confirmó su regreso a la Argentina. El artista colombiano se presentará el 31 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires con su esperado “Borondo, Abandone y Detone World Tour”, la gira que lo consolida como una de las figuras más destacadas del pop urbano latino.

Beéle regresa a Buenos Aires (foto de prensa)

El espectáculo promete una experiencia inmersiva, con una puesta en escena moderna, ritmos caribeños y una conexión directa con el público. Fiel a su estilo, Beéle buscará llevar al escenario la energía y frescura que lo convirtieron en uno de los artistas más escuchados de la nueva generación.

Entradas para Beéle en Buenos Aires

Fecha: 31 de agosto

Lugar: Movistar Arena

Preventa Galicia: lunes 8 de junio a las 13:00

Venta general: martes 9 de junio a las 13:00

Más sobre Beéle

Nacido en Barranquilla, Colombia, Beéle construyó una identidad musical propia a partir de la fusión de reggae, dancehall, afrobeat y pop urbano, logrando conectar con millones de oyentes en todo el mundo.

A sus 22 años, ya colaboró con artistas de renombre como Marc Anthony, TINI, Farruko, Jason Derulo, Manuel Turizo y Carla Morrison. Además, su éxito “Mi Refe” obtuvo certificación de Platino en Estados Unidos y varias de sus canciones se mantienen entre las más escuchadas de Spotify a nivel global.

Su álbum debut, “Borondo”, superó los 1.000 millones de reproducciones y posicionó temas como “Mi Refe”, “No Tiene Sentido” y “La Plena” en los rankings internacionales.

Con esta nueva gira, Beéle llevará su propuesta musical por distintas ciudades de Latinoamérica y Europa, reafirmando el crecimiento de una carrera que no deja de sumar hitos en la escena urbana internacional.