Mientras millones de personas los veían protagonizar la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México, Maná sorprendió a sus seguidores con una noticia que despertó la emoción de toda una generación: la banda anunció su regreso a la Argentina con un show histórico en el estadio Monumental de River Plate.

Maná vuelve al país. Foto: prensa

La cita será el próximo 10 de diciembre de 2026, en el marco del Vivir Sin Aire Tour, la gira con la que el grupo celebra cuatro décadas de trayectoria y repasa los grandes clásicos que marcaron la historia del rock en español.

La presentación tendrá un carácter especial para el público local, ya que será la única fecha de Maná en la Argentina durante 2026.

Maná vuelve al país. Foto: prensa Por: Aaron Tripp

Maná vuelve al país. Foto: prensa

Maná llega por primera vez al estadio River Plate

Con más de 50 millones de discos vendidos y una carrera que atraviesa generaciones, la banda liderada por Fher Olvera desembarcará por primera vez en el estadio más grande del país.

El concierto forma parte de un recorrido por algunos de los escenarios más importantes de Latinoamérica, que incluirá presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

Maná vuelve al país. Foto: prensa

La gira culminará el 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana, cerrando así un recorrido especialmente diseñado para celebrar los 40 años de una de las agrupaciones más influyentes de la música latina.

Los clásicos que marcaron a varias generaciones

Canciones como “Rayando el Sol”, “Oye Mi Amor”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos”, “Mariposa Traicionera” y “Vivir Sin Aire” forman parte de un repertorio que se convirtió en la banda sonora de millones de personas en América Latina.

Maná vuelve al país. Foto: prensa Por: JUAN BOTERO

Por eso, el anuncio generó una fuerte repercusión entre los fanáticos argentinos, que volverán a encontrarse con una banda que supo llenar estadios y acumular récords durante décadas.

La producción promete una puesta de gran escala, pensada para recorrer los momentos más importantes de la carrera de Maná y homenajear un legado que sigue vigente.

El gran momento de Maná en el mundo

El anuncio llega en uno de los momentos más destacados para la banda mexicana. Su participación en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a ponerlos frente a una audiencia global y confirmó su permanencia como referentes indiscutidos de la música en español.

Maná vuelve al país. Foto: prensa Por: JUAN BOTERO

Formados en Guadalajara en 1986, Maná logró romper fronteras y convertirse en un fenómeno internacional gracias a una mezcla de rock, pop, reggae y ritmos latinos.

A lo largo de su historia consiguieron 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el reconocimiento como la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Ahora, a 40 años de aquel comienzo, volverán a reencontrarse con el público argentino en una noche que promete convertirse en uno de los recitales más convocantes y nostálgicos de 2026.