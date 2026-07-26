El papel aluminio está presente en casi todas las cocinas. Se usa para hornear, envolver alimentos, conservar sobras e incluso cocinar directamente sobre la parrilla. Sin embargo, los expertos aseguran que no siempre conviene recurrir a este material.

Si bien el papel aluminio de uso alimentario es considerado seguro en condiciones normales, determinados alimentos y métodos de cocción pueden favorecer la migración de pequeñas cantidades de aluminio hacia la comida, especialmente cuando intervienen altas temperaturas, largos tiempos de cocción o ingredientes muy ácidos.

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Las investigaciones sobre el impacto de esa exposición continúan, por lo que los especialistas recomiendan minimizar los riesgos cuando sea posible.

Además del aspecto sanitario, también existen situaciones en las que el papel aluminio puede provocar accidentes o simplemente arruinar el resultado de una preparación.

Las siete situaciones en las que no conviene usar papel aluminio

1. En el microondas

Es el error más conocido, pero también uno de los más peligrosos. Nunca debe introducirse papel aluminio en un horno microondas, ya que puede generar chispas, dañar el electrodoméstico e incluso provocar un incendio.

Lo aseguran expertos: usar papel aluminio en estas 7 formas no sólo es un error, sino también un riesgo. Foto: IA

2. Con tomates, limón, vinagre y otros alimentos ácidos

Los alimentos con alta acidez, como tomates, cítricos o marinadas con vinagre, reaccionan con el aluminio y favorecen que parte del metal pase a la comida durante la cocción. Por ese motivo, los especialistas recomiendan utilizar recipientes de vidrio, cerámica o papel manteca.

3. En preparaciones muy saladas

El exceso de sal también acelera la reacción química entre los alimentos y el aluminio. Embutidos, jamón, salmueras o recetas con abundante sodio son algunos de los casos en los que conviene evitar el contacto directo con este material.

4. En cocciones largas

Carnes cocinadas durante varias horas, costillares o guisos al horno son ejemplos de preparaciones donde el contacto prolongado con el aluminio puede aumentar la transferencia del metal hacia los alimentos. Una buena alternativa es cocinar en fuentes de vidrio o cerámica, o colocar una hoja de papel manteca entre la comida y el aluminio.

5. A temperaturas muy elevadas

Aunque el aluminio no se derrite en un horno doméstico, los expertos aconsejan evitar su uso cuando la cocción supera los 200 °C (unos 400 °F) o cuando los alimentos se exponen directamente a las llamas, como ocurre en algunas parrillas o fogones.

6. Con pescados y mariscos

Diversos estudios indican que los pescados pueden absorber más aluminio que otras carnes cuando se cocinan envueltos en papel aluminio. Por eso, muchos especialistas prefieren el método “en papillote”, utilizando papel manteca en lugar de aluminio para obtener un efecto similar.

Lo aseguran expertos: usar papel aluminio en estas 7 formas no sólo es un error, sino también un riesgo. Foto: IA

7. Para hornear galletitas

En este caso no se trata de un riesgo para la salud, sino para el resultado final. Las galletitas pueden pegarse al aluminio y cocinarse de manera despareja, quedando con una base demasiado dura o quebrándose al desmoldarlas. El papel manteca o las láminas de silicona ofrecen mejores resultados.

Qué recomiendan los especialistas

Los nutricionistas y expertos en seguridad alimentaria coinciden en que el papel aluminio sigue siendo útil para muchas preparaciones, siempre que se utilice correctamente y sea apto para contacto con alimentos.

Sin embargo, cuando se cocina con ingredientes ácidos, muy salados o durante largos períodos, es preferible optar por recipientes de vidrio, cerámica o acero inoxidable, o utilizar papel manteca como barrera protectora.

En otras palabras, el problema no es el papel aluminio en sí, sino cómo y cuándo se utiliza. Elegir el material adecuado para cada preparación puede ayudar tanto a conservar mejor los alimentos como a reducir riesgos innecesarios.