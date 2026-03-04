Planchar puede convertirse en una de las tareas más tediosas del hogar, sobre todo cuando la ropa tiene arrugas marcadas y hay que repetir varias veces cada pasada. En ese contexto, el truco casero del papel aluminio en la tabla de planchar ganó popularidad porque promete ahorrar tiempo y también consumo eléctrico.

El método es simple: se coloca una lámina de papel aluminio debajo de la funda de la tabla, lo que permite que el calor no se pierda hacia abajo. De esa manera, la prenda recibe temperatura desde arriba -con la plancha- y desde abajo (por el reflejo térmico), lo que acelera el alisado.

// Usar acondicionador de pelo para lavar la ropa: para qué sirve y por qué cada vez se usa más

Según especialistas en limpieza del hogar, esta técnica puede reducir casi a la mitad el tiempo de planchado en prendas comunes como camisas, remeras o pantalones livianos. Al necesitar menos pasadas, también disminuye el tiempo que la plancha permanece encendida, lo que impacta directamente en el consumo de luz.

Por qué el papel aluminio hace que la plancha sea más eficiente

El secreto está en una propiedad física muy concreta: el papel aluminio refleja y retiene el calor. Cuando se coloca con el lado brillante hacia arriba, actúa como una superficie reflectante que devuelve la energía térmica hacia la tela.

El papel alumnio tiene propiedas térmicas para retener el calor. Foto: IA

En una tabla convencional, parte del calor se dispersa a través de la rejilla metálica interna. Con el aluminio colocado debajo de la funda, ese calor se concentra y se redistribuye. El resultado es un efecto similar al de planchar ambos lados al mismo tiempo. En términos prácticos, esto significa:

Menos pasadas sobre la misma zona.

Menor tiempo total de planchado.

Mejor distribución del calor.

Posible ahorro de energía eléctrica al reducir minutos de uso.

Cómo aplicar correctamente el truco en casa

Para que este truco funcione bien, hay que seguir algunos pasos básicos y no improvisar sobre la marcha.

Primero, la tabla debe estar desenchufada y fría. Se retira la funda y se coloca una hoja de papel aluminio que cubra toda la superficie metálica interna. Lo ideal es que quede lo más liso posible, sin arrugas ni pliegues, para que el calor se distribuya de manera uniforme.

Después, se vuelve a colocar la funda normalmente y se plancha como siempre. No hace falta modificar la temperatura habitual ni la forma de uso.

El paso a paso para usar el truco del aluminio al planchar. Foto: IA

Es importante retirar el papel aluminio una vez terminado el planchado, especialmente si se utilizó vapor. Dejarlo colocado de forma permanente puede impedir que la tabla transpire correctamente.

Cuándo conviene usarlo y cuándo no

Aunque el truco es efectivo, no se recomienda usarlo todos los días. Las tablas de planchar están diseñadas con una estructura que permite la salida del vapor y la humedad. Si se bloquea ese sistema durante mucho tiempo, puede acumularse humedad en la funda y generar olor o incluso moho.

Por eso, esta técnica es ideal para situaciones puntuales: cuando hay poco tiempo, muchas prendas acumuladas o ropa con arrugas difíciles.

También influye mucho cómo se seca la ropa. Tender las prendas apenas termina el lavado y colgarlas bien estiradas ayuda a reducir arrugas desde el inicio. Cuanto mejor se sequen, menos esfuerzo demandará el planchado, con o sin aluminio.