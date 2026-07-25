El Feng Shui, una disciplina milenaria originaria de China, sostiene que la distribución de los espacios influye en el flujo de la energía o Chi, con impacto sobre el descanso, el bienestar e incluso la prosperidad de quienes habitan una vivienda.

Dentro del dormitorio, la cama ocupa un lugar central. Según los especialistas en Feng Shui, una mala ubicación puede alterar la circulación de la energía y generar una sensación constante de inquietud, afectando tanto la calidad del sueño como el equilibrio emocional.

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Uno de los errores más conocidos, según destacan los especialistas, recibe el nombre de “posición de cadáver” o “coffin position”. Aunque el término puede sonar alarmante, hace referencia exclusivamente a la ubicación de la cama respecto de la puerta de ingreso al dormitorio y no tiene ninguna relación con riesgos reales para la salud.

Qué es la “posición de cadáver” y por qué el Feng Shui recomienda evitarla

La llamada posición de cadáver ocurre cuando la cama queda alineada directamente con la puerta, de modo que quien duerme tiene los pies apuntando hacia la salida de la habitación.

En la tradición del Feng Shui, esta disposición se considera desfavorable porque expone a la persona al flujo directo de energía que entra y sale del dormitorio. De acuerdo con esta filosofía, esa circulación constante del Chi puede dificultar el descanso y generar una sensación de vulnerabilidad.

Los errores más comunes al colocar la cama en el cuarto, según el Feng Shui. Foto: IA

Los expertos en Feng Shui sostienen que esta ubicación puede asociarse con:

Sensación de inseguridad durante el descanso.

Sueño liviano o interrupciones frecuentes.

Mayor estrés e inquietud.

Dificultad para alcanzar un ambiente relajante en el dormitorio.

Es importante señalar que estas creencias forman parte de la tradición del Feng Shui y no cuentan con respaldo científico que demuestre un efecto directo sobre la salud o la prosperidad.

Cuál es la mejor posición para la cama

Para favorecer un ambiente más armónico, el Feng Shui recomienda colocar la cama en la denominada “posición de comando”.

Así se debe colocar la cama en el cuarto para evitar la "posición cadáver", según el Feng Shui. Foto: IA

Esta consiste en que la persona pueda ver la puerta desde la cama, pero sin quedar alineada directamente con ella. Además, la cabecera debería apoyarse sobre una pared firme, lo que simboliza estabilidad y respaldo.

También se aconseja evitar otras ubicaciones consideradas desfavorables, como:

Dormir debajo de una viga expuesta.

Colocar la cabecera contra una ventana.

Prescindir de una cabecera sólida.

Ubicar la cama demasiado cerca de aparatos electrónicos.

Más allá de las creencias del Feng Shui, mantener un dormitorio ordenado, silencioso, con buena ventilación y una distribución cómoda también puede contribuir a crear un ambiente más agradable para el descanso cotidiano.

Además de la ubicación de la cama, el Feng Shui recomienda mantener el dormitorio ordenado y evitar el exceso de objetos debajo del colchón, ya que podrían dificultar la circulación del Chi.

También aconseja utilizar una cabecera firme, iluminación cálida y reducir la presencia de dispositivos electrónicos antes de dormir. Según esta filosofía, estos pequeños cambios ayudan a crear un ambiente más armónico y propicio para el descanso, aunque sus beneficios no cuentan con respaldo científico.