Secar la ropa en días húmedos puede ser un problema: tarda más tiempo y muchas veces queda con olor a encierro. Sin embargo, hay un método simple y efectivo para evitarlo sin necesidad de secadora.

Por qué la ropa queda con mal olor

La humedad impide que el agua se evapore rápido. Esto genera un ambiente ideal para bacterias, responsables del olor desagradable en las prendas.

Chau olor a humedad: el truco para secar la ropa en días húmedos (foto creada con IA)

El método para secar la ropa sin olor

Para evitarlo, es clave mejorar la ventilación y reducir la humedad del ambiente:

-Colgá la ropa bien separada, sin que las prendas se toquen.

-Ubicala cerca de una ventana o en un lugar con circulación de aire.

-Usá un ventilador para acelerar el secado.

-Si es posible, sumá un deshumidificador o un recipiente con sal gruesa.

Tip clave que marca la diferencia:

Antes de colgar la ropa, hacé un centrifugado extra en el lavarropas. Esto reduce al máximo la cantidad de agua y acelera todo el proceso.

Con estos simples pasos, la ropa se seca más rápido y sin olor, incluso en los días más húmedos.