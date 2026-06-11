Torta de dulce de leche sin horno: así la hace Jimena Monteverde para que salga perfecta

La torta de dulce de leche es uno de los postres más elegidos por los argentinos, y esta versión que comparte Jimena Monteverde tiene una ventaja que la vuelve todavía más atractiva: se prepara sin horno. Con ingredientes simples y una elaboración muy fácil, permite resolver una torta casera para cualquier festejo sin necesidad de técnicas complejas.

La receta combina una base elaborada con galletitas María y maní procesado, que aporta una textura crocante, con una abundante mezcla de dulce de leche repostero y crema. El resultado es una torta fresca, cremosa y con mucho sabor, ideal para servir después de una comida o para acompañar la merienda.

Además, al llevar varias horas de frío, adquiere una consistencia firme que facilita el corte y mejora su presentación. Coronada con un merengue exprés y, si se desea, un poco de chocolate rallado, se convierte en una opción económica, rendidora y perfecta para compartir.

Comensales 4 Ingredientes 3 paquetes de galletitas María

paquetes de galletitas María Un paquete de maní sin sal (105 g)

paquete de maní sin sal (105 g) Un kilo de dulce de leche repostero

kilo de dulce de leche repostero Un pote de crema (200 g)

pote de crema (200 g) 3 claras de huevo

claras de huevo 9 cucharadas de azúcar

cucharadas de azúcar Esencia de vainilla

Chocolate (opcional)

Torta de dulce de leche sin horno, con la receta de Jimena Monteverde .Instagram Jimena Monteverde.

Procedimiento

Procesar las galletitas junto con el maní hasta obtener una mezcla fina. Mezclar la crema con el dulce de leche. Incorporar una parte de esa preparación a las galletitas y el maní procesados hasta formar una pasta que se una fácilmente. Reservar el resto de la mezcla para las capas. Forrar un molde de 20 centímetros con film. Armar capas alternadas de la pasta de galletitas y la mezcla de dulce de leche. Se pueden realizar dos o tres capas. Llevar la preparación a la heladera para que tome consistencia. Para el merengue exprés, mezclar las claras con el azúcar. Calentar la mezcla en el microondas tres veces, en tandas de 30 segundos, revolviendo bien después de cada tanda. Agregar unas gotas de esencia de vainilla. Batir hasta obtener un merengue firme. Desmoldar la torta una vez fría. Decorar con el merengue y, si se desea, agregar chocolate rallado o picado. Servir bien fría y disfrutar.

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