Torta de dulce de leche sin horno: así la hace Jimena Monteverde para que salga perfecta

La torta de dulce de leche es uno de los postres más elegidos por los argentinos, y esta versión que comparte Jimena Monteverde tiene una ventaja que la vuelve todavía más atractiva: se prepara sin horno. Con ingredientes simples y una elaboración muy fácil, permite resolver una torta casera para cualquier festejo sin necesidad de técnicas complejas.
La receta combina una base elaborada con galletitas María y maní procesado, que aporta una textura crocante, con una abundante mezcla de dulce de leche repostero y crema. El resultado es una torta fresca, cremosa y con mucho sabor, ideal para servir después de una comida o para acompañar la merienda.
Además, al llevar varias horas de frío, adquiere una consistencia firme que facilita el corte y mejora su presentación. Coronada con un merengue exprés y, si se desea, un poco de chocolate rallado, se convierte en una opción económica, rendidora y perfecta para compartir.
Ingredientes
- 3 paquetes de galletitas María
- Un paquete de maní sin sal (105 g)
- Un kilo de dulce de leche repostero
- Un pote de crema (200 g)
- 3 claras de huevo
- 9 cucharadas de azúcar
- Esencia de vainilla
- Chocolate (opcional)
Procedimiento
- Procesar las galletitas junto con el maní hasta obtener una mezcla fina.
- Mezclar la crema con el dulce de leche.
- Incorporar una parte de esa preparación a las galletitas y el maní procesados hasta formar una pasta que se una fácilmente. Reservar el resto de la mezcla para las capas.
- Forrar un molde de 20 centímetros con film.
- Armar capas alternadas de la pasta de galletitas y la mezcla de dulce de leche. Se pueden realizar dos o tres capas.
- Llevar la preparación a la heladera para que tome consistencia.
- Para el merengue exprés, mezclar las claras con el azúcar.
- Calentar la mezcla en el microondas tres veces, en tandas de 30 segundos, revolviendo bien después de cada tanda.
- Agregar unas gotas de esencia de vainilla.
- Batir hasta obtener un merengue firme.
- Desmoldar la torta una vez fría.
- Decorar con el merengue y, si se desea, agregar chocolate rallado o picado.
- Servir bien fría y disfrutar.
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