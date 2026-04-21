El otoño empieza a hacerse sentir en Argentina. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera el ingreso de aire frío que provocará una baja marcada de las temperaturas en el centro y sur del país.

Clima: ¿cuándo viene el “mini invierno”?

El período más frío se daría entre mediados y fines de la próxima semana, con un descenso más notorio en la región pampeana y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 10°C, con tardes más frescas.

Además, el cambio estará acompañado por vientos del sur, lo que intensificará la sensación de frío, especialmente durante las mañanas y las noches.

De acuerdo al SMN, estas condiciones podrían mantenerse durante varios días, marcando el inicio de un patrón más típico del otoño, con mañanas frías y temperaturas moderadas por la tarde.