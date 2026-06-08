Un turista protagonizó una escena de alto riesgo en las Cataratas del Iguazú cuando, desesperado por recuperar su celular, se tiró al agua y cruzó las barreras de seguridad. El episodio, que quedó registrado en videos filmados por otros visitantes, generó conmoción y repudio en las redes sociales.

Las imágenes muestran cómo el hombre, de nacionalidad brasileña, abandonó el sendero habilitado para el público y se acercó peligrosamente al cauce. Sin dudarlo, se metió en el agua para buscar el teléfono que se le había caído, ignorando por completo las advertencias y la señalización del parque.

A pesar del peligro, el turista logró recuperar su celular y regresó al circuito de los visitantes sin sufrir heridas ni provocar incidentes mayores. El hecho ocurrió en el sector de Foz do Iguaçu y fue presenciado por decenas de personas que no salían de su asombro.

El turista se tiró al agua en Cataratas para recuperar su celular que se había caído. (Foto: Captura G1)

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SE LE CAYÓ EL CELULAR EN LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ, ROMPIÓ LAS REGLAS Y SE TIRÓ AL AGUA PARA RECUPERARLO

Desde la administración del Parque Nacional Iguazú salieron rápidamente a recordar la importancia de respetar las normas de seguridad. En un comunicado, remarcaron que está prohibido cruzar las barreras instaladas a lo largo de los senderos, incluso si se trata de recuperar objetos personales o sacar fotos más cerca de las cataratas.

Además, explicaron que el parque cuenta con equipos especializados para asistir a los visitantes ante cualquier eventualidad. Si alguien pierde un celular, una cámara o cualquier otro objeto en zonas de difícil acceso, debe avisar de inmediato al personal, que evaluará la posibilidad de recuperarlo según los riesgos del lugar.

El video del turista se viralizó rápidamente y generó un fuerte repudio en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la actitud del hombre por poner en riesgo su vida y desobedecer las normas básicas de seguridad del parque.

No es la primera vez que ocurre algo así en las Cataratas. Meses atrás, otro turista cruzó la baranda de seguridad de la pasarela para recuperar un sombrero que se le había caído, repitiendo una conducta temeraria que puede terminar en tragedia.

Las autoridades insisten en que las medidas de seguridad no son un capricho, sino una necesidad para proteger tanto a los visitantes como al personal que trabaja en el parque. La señalización y los equipos de asistencia están para evitar accidentes y garantizar que la experiencia en uno de los paisajes más imponentes del mundo no termine en desastre.

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