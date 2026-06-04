El Gran Premio de Mónaco suele estar reservado para las grandes estrellas del automovilismo mundial. Sin embargo, este fin de semana habrá un argentino que buscará escribir su propia historia en las calles del Principado: Luciano Martínez.

Con apenas unos años de experiencia en el automovilismo internacional, el piloto iniciará su primera temporada completa en la Porsche Mobil 1 Supercup, una de las categorías más importantes que acompañan a la Fórmula 1 en Europa.

Pero su presencia no será un dato menor. Junto a Franco Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Varrone en la Fórmula 2 y Valentín Colnaghi en la Fórmula 3, Martínez será parte de un hecho inédito: Argentina tendrá representantes en las cuatro categorías principales que integran el programa oficial del Gran Premio de Mónaco.

Luciano Martínez llega a Mónaco. Foto: prensa

Quién es Luciano Martínez, el piloto argentino que tendrá su gran oportunidad en Europa

Aunque su nombre todavía no es tan conocido para el público masivo, Martínez viene construyendo una sólida carrera en el automovilismo europeo desde hace varios años.

Durante 2025 participó como invitado en algunas fechas de la Porsche Supercup y sus actuaciones le permitieron dar el salto al campeonato completo para esta temporada.

Además, fue seleccionado para integrar el Porsche Mobil 1 Supercup Rookie Programme 2026, el prestigioso programa de desarrollo de talentos de la marca alemana que impulsa a las futuras figuras de la categoría.

“Estoy muy feliz y motivado por comenzar esta temporada en la Porsche Supercup. Será nuestra primera participación oficial en el campeonato y nada menos que con el debut en Mónaco”, expresó el piloto argentino.

Luciano Martínez llega a Mónaco. Foto: prensa

El desafío más grande de su carrera

Correr en Mónaco representa un sueño para cualquier piloto. Sus calles angostas, los muros a centímetros de los autos y la falta de margen para el error lo convierten en uno de los circuitos más exigentes del mundo.

Por eso, Martínez y su equipo llevaron adelante una preparación especial durante los últimos meses.

Como parte del programa de Porsche, realizó entrenamientos en Alemania y completó pruebas en circuitos emblemáticos como Spa-Francorchamps, Zandvoort y Red Bull Ring para llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.

Luciano Martínez llega a Mónaco. Foto: prensa

Un fin de semana que puede quedar en la historia

La temporada 2026 de la Porsche Mobil 1 Supercup tendrá ocho fechas, todas compartiendo escenario con la Fórmula 1 en algunos de los trazados más prestigiosos de Europa.

Sin embargo, el debut en Mónaco tendrá un significado especial. No solo será la primera carrera oficial de Luciano Martínez en la categoría, sino también una oportunidad única para mostrarse ante los equipos, fabricantes y referentes más importantes del automovilismo mundial.

Luciano Martínez llega a Mónaco. Foto: prensa

Mientras miles de argentinos seguirán atentos la actuación de Franco Colapinto, otro representante nacional intentará dar el golpe en uno de los escenarios más icónicos del planeta.

Y aunque todavía no sea una figura popular, Luciano Martínez está a punto de vivir el fin de semana más importante de su carrera.