Con la llegada del invierno, muchas personas buscan alternativas para mantener la casa llena de vida y color sin complicarse con cuidados excesivos.

En ese contexto, las plantas que crecen en agua ganan cada vez más popularidad por su practicidad, su atractivo visual y su capacidad para resistir las bajas temperaturas en ambientes interiores.

Además de ser una opción decorativa moderna, estas especies permiten observar el crecimiento de sus raíces a través de recipientes transparentes, aportando un detalle original a cualquier espacio de la casa. Lo mejor es que no necesitan tierra y requieren un mantenimiento mínimo.

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1. Potus: la planta más resistente para interiores

El potus es una de las especies favoritas para quienes buscan una planta fácil de cuidar. Sus hojas verdes con matices amarillos o crema aportan luminosidad y frescura a cualquier ambiente.

Para cultivarlo en agua, alcanza con cortar un tallo sano y colocarlo en un recipiente donde algunos nudos queden sumergidos. En pocas semanas comenzará a desarrollar raíces y podrá crecer sin necesidad de tierra.

Su gran ventaja es que tolera muy bien las temperaturas propias del invierno en interiores y sigue desarrollándose con luz indirecta.

2. Bambú de la suerte: elegancia y bajo mantenimiento

El bambú de la suerte es una de las plantas más elegidas para decorar escritorios, mesas auxiliares o rincones poco aprovechados de la casa.

Puede vivir durante años únicamente en agua, siempre que sus raíces permanezcan cubiertas y el líquido se renueve periódicamente. Su aspecto minimalista y sofisticado combina con distintos estilos de decoración.

Además, soporta sin inconvenientes los cambios de temperatura habituales de los meses más fríos.

3. Filodendro: un toque tropical incluso en invierno

El filodendro se destaca por sus hojas grandes, brillantes y de apariencia exuberante, capaces de transformar cualquier ambiente.

Muchas de sus variedades enraízan con facilidad en agua y pueden mantenerse así durante largos períodos. Solo necesita buena iluminación natural, sin exposición directa al sol, y cambios regulares de agua.

Su rápido crecimiento y su follaje llamativo lo convierten en una excelente alternativa para quienes buscan una planta protagonista dentro de la decoración del hogar.

4. Singonio: color y crecimiento rápido

El singonio es otra de las especies que mejor se adapta al cultivo en agua. Sus hojas en forma de flecha pueden presentar distintas tonalidades, desde verdes intensos hasta variedades con matices rosados o blancos.

Es una planta especialmente valorada por su capacidad de adaptación a ambientes interiores durante el invierno y por sus escasas exigencias de mantenimiento.

Con cambios de agua periódicos y buena luz indirecta, puede mantenerse saludable y seguir creciendo durante toda la temporada.

Cómo cuidar correctamente las plantas que viven en agua

Aunque son especies muy resistentes, existen algunos cuidados básicos que ayudan a mantenerlas en óptimas condiciones:

Cambiar el agua cada una o dos semanas.

Limpiar el recipiente para evitar la aparición de algas.

Utilizar recipientes transparentes para controlar el estado de las raíces.

Ubicarlas en lugares luminosos, pero sin exposición directa al sol.

Mantenerlas alejadas de estufas, radiadores y fuentes de calor intenso.

Por qué las plantas en agua son tendencia

Además de su valor decorativo, las plantas cultivadas en agua ofrecen múltiples ventajas. Requieren menos mantenimiento que las macetas tradicionales, generan menos suciedad, ocupan poco espacio y permiten observar el desarrollo de las raíces, algo que aporta un atractivo visual adicional.

Por estas razones, el potus, el bambú de la suerte, el filodendro y el singonio se posicionan como algunas de las mejores opciones para quienes desean sumar naturaleza al hogar durante el invierno sin necesidad de dedicar demasiado tiempo a los cuidados diarios.