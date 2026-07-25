Agosto de 2026 se perfila como un mes de grandes transformaciones para varios signos del zodíaco. Con importantes movimientos planetarios, la energía estará enfocada en cerrar etapas, asumir nuevos desafíos y dar lugar a oportunidades que podrían cambiar el rumbo de muchas personas.

Si bien todos los signos sentirán de alguna manera la influencia de estos tránsitos, hay cinco que experimentarán cambios mucho más profundos, tanto a nivel personal como profesional. Estos son los protagonistas del horóscopo de agosto.

LOS SIGNOS QUE TENDRÁN CAMBIOS RADICALES EN AGOSTO DE 2026

ARIES

Agosto será un punto de inflexión para Aries. Después de varios meses de incertidumbre, comenzarán a aparecer respuestas concretas en el ámbito laboral. También será un período ideal para tomar decisiones importantes relacionadas con mudanzas, proyectos personales o cambios de estilo de vida.

En el amor, quienes estén en pareja deberán replantear algunos aspectos de la relación, mientras que los solteros podrían conocer a alguien que marque un antes y un después.

GÉMINIS

Los nacidos bajo Géminis atravesarán un mes de transformación interna. Será momento de dejar atrás vínculos que ya no suman y apostar por nuevos objetivos.

En lo económico podrían aparecer propuestas inesperadas que impliquen asumir mayores responsabilidades, pero también una mejora en los ingresos.

Géminis (Foto: IA).

LEO

Con el Sol iluminando gran parte del mes, Leo será uno de los signos con mayor protagonismo. Agosto traerá oportunidades para crecer profesionalmente, iniciar emprendimientos o recibir un reconocimiento esperado desde hace tiempo.

También será una etapa favorable para recuperar la confianza y tomar decisiones que venían postergando.

Leo (Foto: Archivo)

ESCORPIO

Escorpio vivirá uno de los meses más intensos del año. Cambios laborales, mudanzas o redefiniciones familiares podrían modificar completamente su rutina.

Aunque al principio generen incertidumbre, estos movimientos abrirán la puerta a una etapa mucho más estable y positiva.

(Foto: Adobe Stock).

ACUARIO

Para Acuario, agosto representará el inicio de un nuevo ciclo. Proyectos que parecían estancados finalmente avanzarán y aparecerán personas clave para impulsar sus planes.

En el plano sentimental, será un buen momento para cerrar heridas del pasado y animarse a construir nuevas relaciones.

Acuario (Foto: ChatGPT)

QUÉ ESPERAR DEL HORÓSCOPO DE AGOSTO DE 2026

Los movimientos astrales de agosto invitan a salir de la zona de confort. Para estos cinco signos, el mes traerá decisiones importantes, finales necesarios y comienzos prometedores.

Si pertenecés a alguno de ellos, el consejo de los astrólogos es mantener la mente abierta y aprovechar cada oportunidad que aparezca. Muchas veces, los cambios más inesperados son también los que terminan marcando el inicio de una etapa mucho más favorable.