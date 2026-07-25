La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el desde el 27 hasta el 31 de julio del 2026.

LUNES

Aries: El Nodo Norte en Acuario te invita a construir relaciones más libres y auténticas. Amar sin intentar controlar al otro fortalecerá el vínculo y abrirá una etapa de crecimiento compartido.

Tauro: El Nodo Norte en Acuario te anima a salir de viejos patrones afectivos y abrirte a nuevas formas de amar. Confiar en los cambios traerá relaciones más sanas, equilibradas y verdaderas.

Géminis: El Nodo Norte en Acuario favorece encuentros con personas que amplían tu mirada sobre el amor. Compartir ideas, proyectos y sueños fortalecerá vínculos con verdadero potencial de futuro.

Cáncer: El Nodo Norte en Acuario te impulsa a dejar atrás apegos que ya no te permiten crecer. Amar desde la confianza y el respeto mutuo abrirá espacio para relaciones más profundas y libres.

Leo: El Nodo Norte en Acuario, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja. Aprender a compartir protagonismo y valorar las diferencias fortalecerá el amor y dará mayor equilibrio al vínculo.

Virgo: El Nodo Norte en Acuario te invita a construir relaciones basadas en la cooperación y el respeto. Soltar la necesidad de controlar cada detalle permitirá que el amor fluya con mayor naturalidad.

Libra: El Nodo Norte en Acuario favorece romances inspiradores y vínculos donde ambos puedan crecer. Mostrarte tal como eres atraerá personas que valoren tu autenticidad y tu forma de amar.

Escorpio: El Nodo Norte en Acuario te desafía a expresar tus emociones con mayor libertad. Dejar atrás viejos temores permitirá construir relaciones donde la confianza sea el verdadero sostén del amor.

Sagitario: El Nodo Norte en Acuario favorece conversaciones sinceras y conexiones nacidas de intereses comunes. El amor crecerá cuando compartas proyectos, ideales y experiencias con alguien especial.

Capricornio: El Nodo Norte en Acuario te invita a valorar relaciones donde exista libertad y apoyo mutuo. Confiar más en el otro permitirá construir un vínculo estable sin perder tu propia esencia.

Acuario: El Nodo Norte en tu signo marca una etapa de evolución personal y afectiva. Mostrar tu verdadera esencia atraerá relaciones más auténticas, conscientes y alineadas con tu propósito de vida.

Piscis: El Nodo Norte en Acuario te invita a cerrar viejas historias para abrir espacio a un amor diferente. Escuchar tu intuición y aceptar los cambios te acercará a vínculos más libres y genuinos.

MARTES

Aries: La Luna en Capricornio te invita a construir relaciones con mayor compromiso y madurez. Es un buen momento para demostrar con hechos lo que sientes y fortalecer un vínculo importante.

Tauro: La Luna en Capricornio armoniza con tu energía y favorece proyectos de pareja a largo plazo. Compartir objetivos y confiar en el otro fortalecerá un amor estable, sincero y duradero.

Géminis: La Luna en Capricornio te ayuda a tomar decisiones afectivas con mayor claridad. Dejar de lado las dudas permitirá construir una relación basada en confianza, respeto y compromiso.

Cáncer: La Luna en Capricornio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja. Escuchar con paciencia y buscar acuerdos fortalecerá el vínculo y abrirá una etapa de mayor equilibrio emocional.

Leo: La Luna en Capricornio te recuerda que el amor también se construye con pequeños gestos diarios. La constancia y el compromiso serán la base para fortalecer una relación importante.

Virgo: La Luna en Capricornio favorece la estabilidad, la confianza y los planes compartidos. Es un excelente momento para expresar tus sentimientos y consolidar una relación con verdadero futuro.

Libra: La Luna en Capricornio te invita a encontrar equilibrio entre tus emociones y tus responsabilidades. Dedicar tiempo de calidad al amor fortalecerá la confianza y la complicidad en la pareja.

Escorpio: La Luna en Capricornio favorece conversaciones sinceras y decisiones importantes en el amor. Hablar con honestidad permitirá dejar atrás inseguridades y fortalecer una conexión muy especial.

Sagitario: La Luna en Capricornio te ayuda a valorar relaciones que brindan estabilidad y apoyo mutuo. Es tiempo de construir un amor basado en confianza, compromiso y objetivos compartidos.

Capricornio: La Luna en tu signo potencia tu seguridad emocional y fortalece tu capacidad para amar con madurez. Mostrar tus sentimientos abrirá la puerta a vínculos más profundos y auténticos.

Acuario: La Luna en Capricornio te invita a reflexionar antes de actuar en el amor. Escuchar tus emociones con calma permitirá cerrar viejas historias y abrirte a una relación más consciente.

Piscis: La Luna en Capricornio favorece proyectos compartidos y vínculos que crecen paso a paso. Confiar en el tiempo y sostener el compromiso fortalecerá una relación llena de estabilidad y cariño.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna llena en Acuario ilumina tus vínculos y te acerca a personas con quienes compartes ideales. Una amistad puede transformarse en amor o una relación renovarse con nuevos proyectos.

Tauro: La Luna llena en Acuario te invita a equilibrar el amor con tus responsabilidades. Expresar lo que sientes con honestidad fortalecerá la confianza y permitirá consolidar una relación importante.

Géminis: La Luna llena en Acuario favorece el diálogo, las salidas y los encuentros inesperados. Una conversación especial puede abrir el camino hacia un vínculo más auténtico y lleno de ilusión.

Cáncer: La Luna llena en Acuario te ayuda a dejar atrás viejos temores afectivos. Abrirte a una nueva forma de amar permitirá fortalecer la intimidad y construir una relación más consciente.

Leo: La Luna llena en Acuario, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Escuchar al otro con apertura fortalecerá el vínculo y permitirá encontrar un nuevo equilibrio afectivo.

Virgo: La Luna llena en Acuario te invita a expresar lo que necesitas sin temor al juicio. Hablar desde la sinceridad fortalecerá la confianza y ayudará a construir un amor más estable y libre.

Libra: La Luna llena en Acuario favorece el romance, la creatividad y los nuevos comienzos en el amor. Es un gran momento para disfrutar, conquistar o renovar la ilusión junto a quien amas.

Escorpio: La Luna llena en Acuario ilumina emociones profundas y te invita a sanar viejas heridas. Soltar el pasado abrirá espacio para una relación más libre, equilibrada y verdadera.

Sagitario: La Luna llena en Acuario favorece encuentros, mensajes y conversaciones que despiertan emociones. Una conexión especial puede fortalecerse gracias al diálogo y la confianza mutua.

Capricornio: La Luna llena en Acuario te ayuda a valorar lo que realmente aporta estabilidad a tu vida afectiva. Elegir vínculos recíprocos fortalecerá tu confianza y tu capacidad para amar.

Acuario: La Luna llena en tu signo marca un momento de claridad emocional y renovación afectiva. Mostrarte auténtico atraerá relaciones más sinceras y fortalecerá un vínculo que tiene gran futuro.

Piscis: La Luna llena en Acuario te invita a escuchar tu intuición antes de tomar decisiones amorosas. Cerrar una etapa con serenidad permitirá abrir el corazón a una historia mucho más sana.

JUEVES

Aries: La Luna en Piscis despierta tu lado más sensible y te invita a escuchar lo que el corazón necesita. Un gesto sincero o una conversación tranquila fortalecerán una relación muy importante.

Tauro: La Luna en Piscis favorece encuentros llenos de empatía y comprensión. Compartir sueños, proyectos y emociones fortalecerá un vínculo que puede crecer con mayor confianza y serenidad.

Géminis: La Luna en Piscis te invita a bajar el ritmo y expresar tus sentimientos con autenticidad. Escuchar más y hablar desde el corazón fortalecerá una relación que busca mayor profundidad.

Cáncer: La Luna en Piscis armoniza con tu energía y favorece el romance, la ternura y la conexión emocional. Es un gran momento para abrir el corazón y compartir lo que verdaderamente sientes.

Leo: La Luna en Piscis te ayuda a mirar más allá de las apariencias y conectar con emociones profundas. Mostrar vulnerabilidad fortalecerá la confianza y renovará un vínculo importante.

Virgo: La Luna en Piscis, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y la comprensión mutua. Dejar de lado las exigencias permitirá disfrutar de un amor más libre, cálido y sincero.

Libra: La Luna en Piscis favorece pequeños gestos de cariño que fortalecen la relación. Dedicar tiempo, atención y escucha permitirá recuperar la armonía y construir un vínculo más profundo.

Escorpio: La Luna en Piscis potencia la pasión, la intuición y la entrega emocional. Es un excelente momento para expresar tus sentimientos y disfrutar de una conexión llena de complicidad.

Sagitario: La Luna en Piscis te invita a valorar el refugio emocional que brinda el amor. Compartir momentos de intimidad y confianza fortalecerá una relación que necesita mayor cercanía.

Capricornio: La Luna en Piscis favorece conversaciones sensibles y palabras que sanan. Expresar tus emociones con sinceridad permitirá fortalecer la confianza y acercarte mucho más a quien amas.

Acuario: La Luna en Piscis te recuerda que el amor también necesita sensibilidad y presencia. Mostrar afecto con gestos simples fortalecerá el vínculo y abrirá espacio para mayor intimidad.

Piscis: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, intuición y capacidad para amar sin reservas. Es un gran momento para abrir el corazón, fortalecer un vínculo o iniciar una historia especial.

VIERNES

Aries: Agosto fortalece tu confianza para vivir el amor con mayor autenticidad. Dejar atrás viejos malentendidos permitirá construir una relación más sólida o abrirte a un vínculo lleno de entusiasmo.

Tauro: Agosto te invita a recuperar el equilibrio emocional y resolver asuntos familiares que influyen en tu vida afectiva. La paciencia y el diálogo serán claves para fortalecer el amor y la confianza.

Géminis: Agosto trae definiciones importantes en el amor. Tendrás mayor claridad para elegir qué vínculo merece tu energía y cuál debe quedar atrás. Una relación puede dar un paso firme hacia el futuro.

Cáncer: Agosto favorece la sanación emocional y el cierre de historias pendientes. Liberarte de cargas del pasado permitirá abrir espacio para un amor más sincero, estable y lleno de nuevos proyectos.

Leo: Agosto, tu temporada, potencia tu magnetismo y capacidad para conquistar. La confianza en vos mismo atraerá nuevas oportunidades afectivas y fortalecerá una relación que busca crecer con alegría.

Virgo: Agosto te ayuda a comprender qué personas realmente aportan estabilidad a tu vida. El apoyo mutuo y la confianza fortalecerán una relación que puede convertirse en un gran sostén para ambos.

Libra: Agosto favorece nuevos comienzos sentimentales y fortalece el compromiso. Expresar tus sentimientos con sinceridad permitirá que una relación avance hacia una etapa mucho más estable y armoniosa.

Escorpio: Agosto te invita a ordenar emociones y dejar atrás viejas inseguridades. Acompañar con empatía a quien amas fortalecerá el vínculo y permitirá construir una relación más profunda y consciente.

Sagitario: Agosto despierta el entusiasmo por compartir nuevas experiencias junto a la persona que amas. Mostrarte auténtico fortalecerá la confianza y abrirá el camino hacia un vínculo más sólido.

Capricornio: Agosto aporta seguridad emocional y mayor compromiso en la pareja. Es un excelente momento para fortalecer proyectos compartidos, disfrutar del romance y consolidar un vínculo importante.

Acuario: Agosto te impulsa a vivir el amor con mayor profundidad y autenticidad. Abrirte emocionalmente permitirá fortalecer la relación y disfrutar de una etapa de mayor cercanía y comprensión mutua.

Piscis: Agosto ordena tus sentimientos y te ayuda a comprender qué deseas verdaderamente en el amor. Escuchar tu intuición permitirá fortalecer una relación especial o abrirte a una nueva historia.