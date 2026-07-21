La astróloga Jimena La Torre asegura que la Luna ingresando a Libra trae una energía reparadora para los vínculos afectivos. Según su lectura de este tránsito lunar, invita a bajar las defensas, escuchar más y discutir menos, algo que en el plano sentimental puede traducirse en reconciliaciones, charlas pendientes que por fin se dan y vínculos que encuentran un nuevo equilibrio.

No todos los signos sienten este movimiento con la misma intensidad. Hay cuatro que, por su afinidad con el elemento aire y con la energía libriana, están en condiciones de aprovechar al máximo estos días para el amor: mejorar una relación que venía golpeada, animarse a decir lo que vienen callando o directamente abrir la puerta a un vínculo nuevo que promete.

LOS SIGNOS FAVORECIDOS POR LA LUNA EN LIBRA

Géminis encabeza la lista: su costado más seductor y comunicativo se potencia estos días, y una relación que estaba en pausa puede reactivarse si se anima a poner en palabras lo que siente.

Leo, por su parte, encuentra en este tránsito el clima ideal para sincerarse con la pareja, dejar atrás rencores acumulados y recuperar la complicidad de otros tiempos.

El amor y la astrología, una combinación que marca tendencia. Crédito Instagram

Libra, al recibir la Luna directamente en su propio signo, vive el momento de mayor intensidad emocional: crece el magnetismo, la sensibilidad se agudiza y aparece una fuerte necesidad de vínculos parejos, donde dar y recibir estén en equilibrio.

Cierra la lista Acuario, que gracias a su buena sintonía con la energía libriana encuentra el terreno propicio para conversaciones sinceras que pueden renovar una relación existente o darle impulso a una conexión que recién empieza.

QUÉ HACER CON ESTA ENERGÍA EN EL AMOR

Más allá del signo, la recomendación central de Jimena La Torre para estos días es priorizar el diálogo por sobre el silencio.

La Luna en Libra no resuelve los conflictos por sí sola, pero sí abre una ventana donde las conversaciones difíciles tienen más chances de terminar bien que en otros momentos del mes.