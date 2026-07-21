Tamara Báez y Thiago Martínez compartieron una de las noticias más importantes de sus vidas: están esperando a su primer hijo juntos. La pareja eligió las redes sociales para hacer el emotivo anuncio con un video cargado de ternura y un mensaje que rápidamente revolucionó a sus seguidores.

En la publicación, se puede ver a Tamara, Thiago y Jamaica de espaldas dentro de un auto. Los tres llevan puestas gorras que, al darlas vuelta, revelan la gran noticia: una dice “mamá”, otra “papá” y la tercera “hermana mayor”, mientras Tamara levanta una ecografía para confirmar el embarazo.

Cabe recordar que Tamara ya es madre de Jamaica, la pequeña que nació de su anterior relación con Elián “L-Gante” Valenzuela, y que ahora se prepara para convertirse en hermana mayor.

Así anunció Tamara Báez que espera un hijo de Thiago Martínez. Foto: Instagram (@tamiiibaez123) Por: Fabiana Lopez

Junto al video, la influencer y Thiago escribieron un sentido mensaje en el que expresaron toda su felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia: “Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”, comenzó diciendo.

“Todavía no conocemos tu carita, pero ya cambiaste nuestra forma de ver el mundo. Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte”, agregó.

La pareja también agradeció por este nuevo comienzo con un mensaje de fe: “Gracias, Dios, por regalarnos esta bendición tan grande. Confiamos que tus tiempos siempre son perfectos. Nuestra familia sigue creciendo... y no podemos ser más felices”. Y cerraron el anuncio con una frase tan simple como contundente: “Bebé en camino“.

¡Felicidades!

“Durante mucho tiempo soñamos con este momento, y hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino”.

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LOS LLAMATIVOS DETALLES DEL ACUERDO QUE FIRMARON L-GANTE Y TAMARA BÁEZ CON EL QUE SELLARON LA PAZ

La novela entre Elián “L-Gante” Valenzuela y Tamara Báez sumó un capítulo inesperado (en agosto de 2025) y con final (al menos por ahora) feliz. Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, el cantante de y su ex lograron firmar la paz tras meses de tensiones por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica.

Todo ocurrió de manera tan extravagante como sorprendente. El jueves por la noche, en medio de un evento, un abogado llegó en un BMW y, ante la mirada de todos, sacó los papeles para que el artista firmara el acuerdo que selló la paz.

“Muy a lo L-Gante”, bromeó uno de los panelistas al describir la escena, que incluyó una foto del momento exacto. Así, el músico, que había tenido problemas para salir del país debido a su deuda alimentaria, dejó estampada su firma en el papel que marcó una nueva etapa en sus vidas.