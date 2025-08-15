La reconciliación de L-Gante con Tamara Báez quedó bajo la lupa de la mamá del cantante, quien en una entrevista con Puro Show también se refirió a Wanda Nara tras un fallido al hablar.

Es que cuando le preguntaron quién era la actual novia de Elián Ángel Valenzuela la mujer reaccionó: “Wan... eh, Tamara”.

Acto seguido, Claudia Valenzuela se cubrió: “Por lo que vi, por lo que se sabe”.

De ahí que la mujer no se sorprendió cuando el periodista de Puro Show le dijo que la mamá de su nieta prefiere la soltería: “Eso ya pertenece a ellos. A veces uno cuando termina una relación así tan rápido, de tanto tiempo se tiene que tomar un tiempo”.

“Pienso que le debe quedar un miedo a equivocarse también”, comprendió a su nuera, tanto como a su hijo: Tamara fue su primer amor y bueno...“.

QUÉ DIJO CLAUDIA VALENZUELA SOBRE WANDA NARA Y L-GANTE

Sin arriesgarse a hablar de amor, Claudia Valenzuela sonrió al asegurar que L-Gante “estuvo bien con Wanda Nara, fueron y son amigos ahora”.

Al final, la madre del artista de la cumbia 420 se desentendió cuando el periodista aseguró verla más feliz ahora que su hijo había vuelto con la mamá de Jamaica que cuando estaba en pareja con Wanda: “No es así”.