La reconciliación de L-Gante con Tamara Báez sorprendió a todos cuando Wanda Nara lanzó la primicia, y el cantante contó detalles sobre su regreso con la madre de su hija: “No me la veía venir”.

Súper romántico, Elián Ángel Valenzuela se sinceró a corazón abierto: “Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”.

Entonces, en una nota con María Belén Ludueña desde el hogar que comparte con Tamara y Jamaica, la hija en común, L-Gante blanqueó cuál fue el obstáculo que le impidió reconciliarse antes.

“Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es Tamara”. L-Gante.

“Teníamos el vínculo, la relación. No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había ocasión (de hablar), no había comunicación”, aclaró.

EL CULPABLE DE LA CRISIS ENTRE TAMARA BÁEZ Y L-GANTE

Entonces, Juan Pablo Merlo quedó sindicado como el causante de la distancia entre ellos: “Nunca fui deudor alimentario”.

“Más el conflicto con el abogado que tengo con ella y eso se me hacía muy complicado llegar a tener una simple charla con Tamara”, continuó.

Al final, L-Gante se expresó destinado a estar con Tamara Báez: “Tenía que pasar. Obvio, hablamos varias cosas antes de eso, pero en un momento al último de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo ella me entiende”.