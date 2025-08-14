La reconciliación de L-Gante con Tamara Báez sorprendió a todos cuando Wanda Nara lanzó la primicia, y el cantante contó detalles sobre su regreso con la madre de su hija: “No me la veía venir”.
Súper romántico, Elián Ángel Valenzuela se sinceró a corazón abierto: “Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”.
Entonces, en una nota con María Belén Ludueña desde el hogar que comparte con Tamara y Jamaica, la hija en común, L-Gante blanqueó cuál fue el obstáculo que le impidió reconciliarse antes.
L-Gante.
“Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es Tamara”.
“Teníamos el vínculo, la relación. No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había ocasión (de hablar), no había comunicación”, aclaró.
Más sobre este tema
EL CULPABLE DE LA CRISIS ENTRE TAMARA BÁEZ Y L-GANTE
Entonces, Juan Pablo Merlo quedó sindicado como el causante de la distancia entre ellos: “Nunca fui deudor alimentario”.
“Más el conflicto con el abogado que tengo con ella y eso se me hacía muy complicado llegar a tener una simple charla con Tamara”, continuó.
Al final, L-Gante se expresó destinado a estar con Tamara Báez: “Tenía que pasar. Obvio, hablamos varias cosas antes de eso, pero en un momento al último de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo ella me entiende”.