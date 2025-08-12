Luego de idas y vueltas, Elián “L-Gante” Valenzuela anunció oficialmente que volvió con Tamara Báez, con quien tiene a su hija, Jamaica. Pero la noticia no llegó sola. Apenas horas después, el artista tomó una decisión que sorprendió a todos: dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram.

El gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, sobre todo porque días atrás se los había visto juntos en el debut teatral de Claudia Valenzuela, madre del cantante. En ese evento, incluso Wanda subió al escenario para entregarle un ramo de flores, en una muestra de cercanía que ahora parece quedar en el pasado.

Aunque ni L-Gante ni Wanda hicieron declaraciones sobre el unfollow, la secuencia de hechos alimenta las versiones que señalan que esta determinación podría haber sido una condición de Tamara para retomar la relación.

Por: Fabiana Lopez

Por ahora, el misterio sigue abierto, pero el click en “dejar de seguir” ya encendió un nuevo capítulo en esta novela mediática que no para de sumar capítulos.

Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL ABOGADO DE TAMARA BÁEZ DESTROZÓ A L-GANTE Y SEMBRÓ DUDAS SOBRE LA RECONCILIACIÓN: “NO TIENE CÓDIGOS”

A pocos días de que Elián “L-Gante” Valenzuela confirmara su reconciliación con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica, estalló una verdadera bomba mediática. Juan Pablo Merlo, abogado de la joven, salió al cruce del cantante y no solo cuestionó el acercamiento, sino que reveló durísimas acusaciones que lo dejarían muy mal parado.

En diálogo con Bondi Live, el letrado aseguró que esta historia ya la había visto antes: “En 2022 el juez le otorgó una cuota provisoria de alimentos de 5 mil dólares. Cuando vio que no le quedaba escapatoria, volvió con Tamara, la llevó a una situación en la que ella le firmara por 300 mil pesos y después se pelearon”, lanzó, encendiendo todas las alarmas.

Cuando le preguntaron si esto era una forma de manipulación por parte del artista, Merlo no dudó: “Hoy, a él, no le queda escapatoria; ya no puede apelar. Lo único que tiene que hacer es pagar la cuota que dictamina el juez”.

Foto: Captura de X (@bondi_liveok)

Pero las acusaciones no quedaron ahí. El abogado fue lapidario con el entorno del referente de la cumbia 420: “No tienen palabra, no tienen códigos, no tienen nada. Elián no le paga a nadie, a mí me debe la cuota de honorarios del 2022, a mi socia también, y no nos dio nunca ni 10 pesos”.

Además, Merlo aseguró que el músico maneja sus bienes en negro: “Tiene una limusina chatarra, un Mercedes que le dio Tamara y un Vento… nada más”, lanzó. También reveló que en el pasado, L-Gante intentó cambiar su representación legal para evitar pagar alimentos y que incluso sufrió ataques intimidatorios: “Puso mi teléfono frente a sus 6 millones de seguidores y me llovieron amenazas y mensajes durante días”.

Juan Pablo Merlo: “En 2022 el juez le otorgó una cuota provisoria de alimentos de 5 mil dólares. Cuando vio que no le quedaba escapatoria, volvió con Tamara, la llevó a una situación en la que ella le firmara por 300 mil pesos y después se pelearon”.

En el cierre de sus declaraciones, fue tan contundente como explosivo: “Seguramente va a ir preso, es cuestión de tiempo. Si sigue actuando de esta manera, amenazando y moviéndose por el lado turbio, a la larga termina detenido”, concluyó, tajante.