El mundo de la farándula quedó en shock cuando Elián “L-Gante” Valenzuela confirmó que volvió con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica. Y en medio de las especulaciones, en Puro Show revelaron qué habría detrás de esta nueva etapa en sus vidas.

Matías Vázquez, el conductor del programa de eltrece junto a Pampito, fue el encargado de revelar datos que pondrían en duda que este regreso sea puro romanticismo. Según contó, el cantante estaría atravesando una situación judicial complicada por una deuda de alimentos que alcanzaría los 20 mil dólares, la cual le impediría salir del país: “L-Gante volvió por necesidad. Busca que Tamara le saque la deuda o encontrar un equilibrio”, afirmó Vázquez, quien aseguró haber hablado con el entorno de Báez.

Además, agregó que esta deuda se suma a otros problemas legales en los que Tamara lo ha defendido y que también lo tienen a maltraer: “Quizá ella está enganchada, pero el entorno dice que él volvió para que le perdone la deuda y lo deje viajar”, sentenció.

L-Gante, Tamara Báez y Jamaica (Foto: Instagram).

Por último, el periodista aseguró que la familia de Tamara no estaría feliz con esta reconciliación: “Le dicen que se está metiendo en una con L-Gante que después va a generarle dolor”, cerró, concreto.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LA RECONCILIACIÓN DE L-GANTE Y TAMARA BÁEZ

Wanda Nara volvió a dar declaraciones explosivas y esta vez el tema fue por su ex, Elián “L-Gante” Valenzuela. En una entrevista con Puro Show, la empresaria confirmó que el músico retomó su relación con Tamara Báez, con quien tiene a su hija, Jamaica.

“Ahora volvió con la ex, Elián es así. Yo lo felicito”, disparó Wanda en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, confirmando lo que, hasta hace horas, solo eran fuertes rumores.

“A todas las parejas con las que estuve les enseñé a priorizar el amor”, agregó. Y cerró, feliz por el nuevo presente de su exnovio: “Y si están enamorados y están bien, me alegro por ellos. Es mejor para mí”.