Recién llegado al país después de unos días de placer y de trabajo en Europa, L-Gante habló de su vínculo actual con Wanda Nara y opinó del video íntimo de Mauro Icardi, filtrado por Natasha Rey.

El cantante de cumbia 420 aseguró ante el micrófono de Puro Show que con la conductora son solo amigos y se solidarizó con el futbolista por la violación de su privacidad.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

QUÉ DIJO L-GANTE SOBRE EL VIDEO ÍNTIMO DE MAURO ICARDI

-¿Cuál es la relación con Wanda? ¿Son amigos con derechos?

-Ni yo entiendo. Nos llevamos bien y nos entendemos.

-¿Son amigos con derechos?

-Nosotros sabemos separar. En un momento fuimos algo muy cercano a una pareja, pero no seguimos así y por algo fue. Ahora cada uno hace lo suyo. Nos respetamos.

-Nos contó Wanda que va a hacer una propaganda de maní. ¿Estabas enterado?

-No, no estaba enterado. ¿Cómo será esa propaganda?

-¿Por qué maní? ¿Por Icardi?

-No sé, pero ¡qué loco eso! Igual, que no le pase a nadie. No se lo deseo a nadie.

-¿Estuvo mal lo del video filtrado?

-Sí, mal. No sé quién habrá sido, pero qué feo.

