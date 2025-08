Con el humor que la caracteriza, Sabrina Rojas habló del uso desmedido de los filtros en Instagram al ver el rostro de Natasha Rey, la modelo uruguaya que filtró el video íntimo de Mauro Icardi.

El pie se lo dio su compañero de Pasó en América Augusto “Tartu” Tartúfoli quien puso en debate las distintas caras de Natasha.

EL SINCERICIDIO DE SABRINA ROJAS SOBRE LOS FILTROS EN INSTAGRAM AL VER LA CARA DE NATASHA REY

Sabrina Rojas: -Con esto, yo me enteré de que existe. No la conocía de antes.

Tartu: -Waldo, vos que trabajaste con ella, ¿qué cara tenía? Porque hay caras distintas de Natasha Rey. En el video es como Virginia Gallardo. Después es otra, parece que está maquillada Lilia Lemoine porque está toda blanca. Es rara.

Álvaro “Waldo” Navia: -Mañana voy a traer fotos. Para mí está igual.

Sabrina: -Chicos, yo le pongo un filtrito a las fotos, pero cuando me empiecen a desconocer me avisan. Cuando digan “esa no sos vos, boluda”. Una cosa es la luz, poner un filtrito que te haga la piel más linda o bronceada. Pero cuando empezamos a desfigurar mucho la cara, empezamos a tener distorsión. Ahí, me avisan.

