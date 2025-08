Natasha Rey volvió con todo. Tras el escándalo por la filtración de sus chats con Mauro Icardi y su video prohibido, la modelo uruguaya rompió el silencio en LAM y reveló la explosiva confesión que el futbolista le habría hecho sobre Eugenia “la China” Suárez.

Indagada por el contenido de los mensajes que intercambió con Icardi, Natasha le imprimió misterio a su respuesta: “Ya vieron lo máximo que hace en un video, ¿qué más querés?”, atinó a decir, a días del famoso material que salió a la luz.

“Obvio que tengo chismes. Hablábamos de todo. Y me dijo que no garch… bien”, disparó sin filtro, dejando en claro que se refería a la actual novia del deportista, pese a que la pareja se sigue mostrando muy feliz en Turquía.

“¿Con la actual o con la anterior no tenía buen sexo?”, insistió Ángel de Brito. Pero al notar que la entrevistada se quedó en silencio deslizó un “con la actual”, despertando la risa cómplice de Natasha, en señal de que el conductor estaba en lo correcto.

¡Qué momento!

MAURO ICARDI TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN LUEGO DE LA VIRALIZACIÓN DEL VIDEO ÍNTIMO QUE PUBLICÓ NATASHA REY

Luego del escándalo que se desató con el video prohibido que publicó Natasha Rey en las redes asegurando que se trata de Mauro Icardi (para probar que el futbolista quiso seducirla), la pareja de Eugenia “la China” Suárez tomó una drástica decisión.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América: “Figura la posibilidad de la ‘Porno venganza’. Sin duda, es un delito por las injurias hacia la vida privada y la humillación”, revelaron al aire.

“Termina la feria y se inician acciones en carácter penal y civil. Icardi va a demandar por esto. Sus abogados lo están evaluando en este momento”, agregaron, dejando en claro que el deportista no pasó por alto la difusión de estas imágenes.

“Le tendrían que haber bajado la cuenta a esta mujer, yo me atraganté con el mate, no me esperaba ver eso”, cerró la conductora, sentando su firme posturasobre la actitud que tuvo la modelo uruguaya horas atrás.