Los 15 años de Brisa Cobelli Vives quedaron inmortalizados en las redes sociales gracias a las emotivas publicaciones de sus padres. Tanto Fernanda Vives como Sebastián Cobelli eligieron compartir sentidas palabras para homenajear a su hija en una fecha tan especial, acompañadas por imágenes que recorren distintas etapas de su vida.

FERNANDA VIVES Y SEBASTIÁN COBELLI CELEBRARON LOS 15 AÑOS DE BRISA CON EMOTIVOS MENSAJES

La actriz publicó una foto junto a Brisa en una peluquería y escribió: “Felices 15 años, Brisa. Te amo con toda mi alma (...). El 8/8 tiramos la casa por la ventana en tu fiesta. Literal. Te amo, hija”, dejando en claro la enorme expectativa por el festejo que se realizará en agosto.

Por su parte, el exfutbolista expresó toda su emoción con un mensaje dedicado a la adolescente: “Llegaste con mucho amor a nuestras vidas, con el pasar del tiempo te fuiste adueñando de la alegría y diversión de esta familia. Portás un brillo y un ángel que te hace ser única (...). Te amo...”, acompañado por un álbum de fotos familiares.

Brisa Cobelli Vives cumplió 15 años: los emotivos mensajes de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli que conmovieron en las redes. Crédito: Instagram

LAS FOTOS INÉDITAS DE BRISA COBELLI VIVES

Las publicaciones incluyeron un recorrido por la infancia y adolescencia de Brisa Cobelli Vives, con imágenes de paseos en lancha, sesiones fotográficas, selfies, retratos familiares y postales al aire libre que reflejan su crecimiento y la estrecha relación que mantiene con sus padres.

El álbum mostró la evolución de la joven desde sus primeros años hasta la actualidad, dejando en evidencia una infancia rodeada de afecto y momentos compartidos en familia.

Brisa Cobelli Vives cumplió 15 años: los emotivos mensajes de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli que conmovieron en las redes. Crédito: Instagram

Como era de esperar, los posteos rápidamente se llenaron de mensajes de cariño de familiares, amigos y seguidores, quienes aprovecharon la ocasión para felicitar a Brisa y sumarse a la celebración. Así, el cumpleaños número 15 de la hija de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli se convirtió en un acontecimiento que trascendió el ámbito familiar y encontró una cálida respuesta en las redes sociales.