Sofía Aldrey atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A través de sus redes sociales, anunció el nacimiento de Marco, su primer hijo junto a Nacho Vivas, y conmovió a sus seguidores al compartir las primeras imágenes del bebé junto a un sentido mensaje.

En la publicación, la influencer expresó la revolución emocional que significó convertirse en mamá y cómo la llegada del pequeño transformó por completo su mundo: “Hace unos días mi mundo se frenó un instante. Todo se detuvo, como si el contador del tiempo empezara de nuevo. Y todo cobró sentido”, comenzó diciendo.

Luego, definió el nacimiento de Marco como una experiencia única e inolvidable: “Un instante mágico. Único. Maravilloso. Realmente un milagro, el milagro de la vida. Nació Marco”.

Foto: Instagram (@sofialdrey) Por: Fabiana Lopez

Además, confesó que descubrió un amor imposible de explicar con palabras: “Jamás creí que existiese un sentimiento igual. Tanto amor es difícil de describir con palabras”.

Para cerrar su emotivo posteo, Sofía le dedicó una promesa a su hijo que enterneció a sus seguidores: “Bienvenido a este lado del mundo, bebito. Te prometo que vamos a cuidarte y hacerte muy feliz”.

Foto: Instagram (@sofialdrey) Por: Fabiana Lopez

Las imágenes que acompañaron la publicación reflejan la intimidad de esos primeros días en familia. En una de las fotos, Sofía aparece sosteniendo a Marco en brazos mientras lo mira con una enorme ternura. Otras postales muestran el diminuto pie del recién nacido entre las manos de su madre y un delicado primer plano de sus pequeñas manos entrelazadas, capturas que transmiten la emoción y la felicidad por la llegada del bebé.

¡Felicidades!

Foto: Instagram (@sofialdrey)

Foto: Instagram (@sofialdrey)

Foto: Instagram (@sofialdrey)

Foto: Instagram (@sofialdrey)

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SOFÍA ALDREY ANUNCIÓ SU EMBARAZO Y MOSTRÓ LAS PRIMERAS FOTOS DE SU PANCITA: “AGRADECER SIEMPRE”

Sorpresa total en redes: Sofía Aldrey anunció que está embarazada (en marzo de 2026) y lo hizo con un posteo cargado de emoción, ¡y con pancita incluida!

Desde París, la empresaria compartió una serie de imágenes junto a su actual pareja, Nacho Vivas, donde se la ve radiante, luciendo un look relajado y dejando ver sus primeras curvas de su embarazo frente al espejo.

Pero lo que terminó de confirmar la noticia fue el texto que acompañó la publicación, donde Sofía abrió su corazón y dio detalles de este especial momento: “Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados. Despedir a Simba, conocer París con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos en lo de Lula”, comnezó diciendo.

Foto: Instagram (@sofialdrey) Por: Fabiana Lopez

“Agradecer siempre, esta vez a la Virgen de la Medalla Milagrosa que moría por conocer porque es la del día que nací”, agregó, a corazóm abierto. Y cerró: “Tengo mucho de beauty de París pendiente para mostrarles”.

Las redes no tardaron en estallar con mensajes de amor, sorpresa y felicitaciones, mientras las fotos —donde se la ve acariciando su pancita— se viralizaron rápidamente.

¡Felicidades!