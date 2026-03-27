Sorpresa total en redes: Sofía Aldrey anunció que está embarazada y lo hizo con un posteo cargado de emoción, ¡y con pancita incluida!

Desde París, la empresaria compartió una serie de imágenes junto a su actual pareja, Nacho Vivas, donde se la ve radiante, luciendo un look relajado y dejando ver sus primeras curvas de su embarazo frente al espejo.

Pero lo que terminó de confirmar la noticia fue el texto que acompañó la publicación, donde Sofía abrió su corazón y dio detalles de este especial momento: “Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados. Despedir a Simba, conocer París con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos en lo de Lula”, comnezó diciendo.

Foto: Instagram (@sofialdrey) Por: Fabiana Lopez

“Agradecer siempre, esta vez a la Virgen de la Medalla Milagrosa que moría por conocer porque es la del día que nací”, agregó, a corazóm abierto. Y cerró: “Tengo mucho de beauty de París pendiente para mostrarles”.

Las redes no tardaron en estallar con mensajes de amor, sorpresa y felicitaciones, mientras las fotos —donde se la ve acariciando su pancita— se viralizaron rápidamente.

¡Felicidades!

Sofía Aldrey: “Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados. Despedir a Simba, conocer París con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo“.

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¡BOMBA! SOFÍA ALDREY, LA EX DE FEDE BAL, ESTÁ DE NOVIA CON NACHO VIVAS, EL EX DE ESTEFI BERARDI

Estefanía Berardi visitó a Ángel de Brito en Bondi no solo para recordar su paso por LAM, programa que conduce el comunicador, sino para hablar sin filtro de la nueva relación de su ex, Nacho Vivas, con... ¡Sofía Aldrey, la exnovia de Federico Bal!

Es importante recordar que Sofía y Federico terminaron su relación en medio de un fuerte escándalo por las múltiples infidelidades de él. Una de ellas, habría sido con Estefi quien, todavía hoy, niega contundente esta versión remarcando que solo son amigos.

Mientras hoy por hoy Estefi disfruta de su soltería, su ex se puso de novio con Sofía. Lejos de preferir evitar el tema, reaccionó en vivo a la información que dio Ángel durante su picante ida y vuelta.