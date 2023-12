Luego de tres años de amor, Sofía Aldrey le puso punto final a su noviazgo con Fede Bal en febrero pasado, luego de descubrir que le había sido infiel con numerosas mujeres, muchas de ellas del espectáculo.

Con total contundencia, la maquilladora asumió que no sabe si pudo perdonar a su ex por sus actos, pero que pudo sanar tras la fuerte desilusión. Y aseveró que se separó estando enamorada, según declaró en LAM.

¿QUÉ SIENTE SOFÍA ALDREY POR FEDE BAL?

“De Fede, ¿qué pensas hoy?”, le preguntó el notero de LAM a Sofía, quien con firmeza: “Nada. Nada”.

“¿Pero te quedó algo de cariño?”, le retrucó Alejandro Castelo. Sin dudar, Aldrey contestó: “No, no, no. Cariño, no. Es como que quedó una cosa medio, mmm”.