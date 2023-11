Luego de lo que fue su escandalosa separación de Sofía Aldrey, Fede Bal visitó Intrusos y dio detalles de la conversación que mantuvo con su expareja después de la mediática ruptura de la que se hicieron eco todos los medios.

Todo comenzó cuando Karina Iavícoli analizó la actitud del hijo de Carmen Barbieri con Sofía: “Quedó como una imagen fea tuya porque ella es la que te acompañó en el gran momento de tu vida donde casi podrías haber estado en otro plano, y pasó lo que pasó. Hoy, a la distancia, ¿cómo lo ves eso?”, indagó.

Tras escucharla, el actor se sinceró: “Son charlas intensas. Muchas cosas las cuento en terapia y con amigos. Ustedes piensan que saben todo lo que viví y todo no lo saben, por suerte. Hay cosas de la intimidad que puedo resguardar”.

“Hay cosas de las que me arrepiento y pude pedir disculpas, porque siento que hay que pedir perdón. Creo que no fue a tiempo”, agregó Federico en el programa que conduce Flor de la Ve por América.

“¿Te disculpó ella?”, indagó la panelista. Y Fede cerró: “Yo creo que sí, hace tiempo hablamos y pudimos tener una charla sincera. Le conté lo que me estaba pasando y lo mucho que me equivoqué con la mujer que más me cuidó. Le di una versión de hombre terrible”.

EL SINCERICIDIO DE CARMEN BARBIERI TRAS LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE FEDE BAL Y SOFÍA ALDREY

Con las aguas más calmas después de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, Carmen Barbieri rompió el silencio y reveló que le gustaría mantener una charla en privado con quien fue su nuera.

A poco de conocerse que los jóvenes pudieron volver a hablar después de lo que fue la mediática ruptura, Carmen se confesó en una profunda entrevista: “Sofía y Fede se hablan seguido. Es muy dolorosa la separación, que te engañen, yo pasé por eso”, comenzó diciendo Carmen en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Quiero hablar personalmente con Sofía. No quisiera escucharme yo a través de un audio que después le llega a los programas. Quiero decirle cosas en privado, hay cosas que quiero que queden en la intimidad”.

“Ella es como la hija que no tuve, la conozco de chiquita porque yo fui muy amiga del abuelo, y él se ha portado tan bien conmigo siempre”, agregó, dejando en claro el cariño que siente por Aldrey.

“A ella la quiero y le agradezco todo lo que ha hecho por mi hijo hasta en los peores momentos. La separación entre ellos fue un disgusto muy grande porque para mí era la mujer para mi hijo”.

"Él está solo, está haciendo análisis. Tiene que poner de su parte porque le gustan todas las mujeres", cerró la entrevista, a corazón abierto.