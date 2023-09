Fede Bal se mandó al frente en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) con Estefi Berardi en medio de un ida y vuelta con Pampito y Carmen Barbieri.

“Me dijiste que estabas buscando un caserón para la temporada de verano”, le dijo la panelista al actor, y la madre de inmedio los delató: “Ah, ves... hablan ustedes, ¿siguen hablando?”.

“¿Yo te dije eso, cuándo?”, le preguntó entonces el hijo de la conductora a Estefi y ella le recordó: “Una vez me dijiste y me preguntaste ‘¿vas a venir?’ ¿Por qué buscas algo chico ahora?”.

“Porque están pidiendo locuras de plata, me pidieron 25 mil dólares por una temporada por una casa, ni loco pago eso”, explicó y Berardi le propuso: “Yo te puedo alquilar mi depto”.

Estefi Berardi y Fede Bal en Mañanísima.

“¿A cuánto me lo dejas? Vos me vas a pedir 120 dólares por día, tu departamento está lindo, no lo conozco, lo vi por redes”, le contestó y aclaró enseguida Fede.

CARMEN BARBIERI NO LE DEJÓ PASAR A FEDE BAL LA FRASE SOBRE LE DEPARTAMENTO DE ESTEFI BERARDI

Carmen Barbieri fue picantísima con Fede Bal luego de que le dijera a Estefi Berardi que su departamento de Mar del Plata es lindo y que rápidamente aclarase que lo vio por redes sociales.

“Ay, cómo aclaró al toque, se están pisando”, le dijo de inmediato la conductora a su hijo y él le contestó: “No, porque acá decís algo y es terrible. Hoy estoy muy fácil, ¿qué queres saber?”.

Carmen Barbieri y Fede Bal en Mañanísima.

“Si estuviste con ella”, le consultó directamente frente a cámaras la actriz y Fede aseguró: “Nunca mamá”. “Nos conocimos siendo amigos, tengo muchos amigos varones”, agregó Estefi.