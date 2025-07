La ex participante de Gran Hermano, Coti Romero, reapareció en redes sociales con un mensaje íntimo y sincero, luego de que muchos de sus seguidores se mostraran preocupados por su ausencia.

A través de varios videos, la correntina contó cómo transita un momento de introspección y autoconocimiento, alejada del ruido mediático pero enfocada en nuevos proyectos personales y educativos.

“Mi gente, ¿cómo andan? Hago esto para que no se preocupen, para que estén más tranquilos. Gracias a Dios, estoy tomándome el tiempo para mí misma”, comenzó diciendo Coti, visiblemente emocionada.

COTI ROMERO: LEJOS DEL RUIDO, CERCA DE SUS OBJETIVOS

En su mensaje, Coti explicó que si bien no está tan activa en redes sociales, eso no significa que esté mal. Al contrario: reveló que se encuentra inmersa en una etapa de renovación personal.

“Estoy re tranquila. Me metí al gimnasio, arranqué mis clases de inglés y en agosto empiezo la carrera de periodismo deportivo. Ya estoy inscripta”, compartió con entusiasmo.

Además, contó que está en proceso de recuperar su título secundario para poder avanzar con los trámites necesarios para estudiar en la universidad, lo cual representa todo un desafío logístico, ya que tendría que viajar a Corrientes para gestionar documentación.

El look que eligió Coti Romero para la final de Gran Hermano (Foto: Instagram @cotyrommero)

SALUD MENTAL, ESTUDIOS Y NUEVOS COMIENZOS

Coti Romero también reveló que se está realizando estudios médicos, luego de experimentar algunos mareos, aprovechando el tiempo para poner en orden su salud física y emocional. Lejos de victimizarse, destacó la importancia de escucharse a uno mismo:

“Me estoy dedicando un montón a mí. Estoy haciendo un montón de cosas que me gustan y siento que me debía este momento. A veces, no estar activa no quiere decir que uno esté mal, sino que está creciendo”.

La influencer aprovechó la ocasión para dejar un mensaje a quienes la siguen desde su paso por Gran Hermano: “Tengo 23 años, recién estoy empezando en esta vida. Me quiero dar mis gustos, pero también asumir responsabilidades. Quiero estudiar, quiero prepararme para lo que realmente quiero hacer. Y si las cosas no se dan ahora, sé que la vida tiene algo preparado para mí”.

Por último, aseguró que cuando tenga algo nuevo para anunciar, lo hará con alegría y sin presiones: “No quiero hacer nada por obligación. Quiero disfrutar este proceso”.