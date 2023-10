Fede Bal se enojó en plena nota con Santiago Sposato, cuando el cronista de Ángel de Brito reprodujo la fuerte frase que Yanina Latorre le dijo a Carmen Barbieri sobre Santiago Bal, en su último cruce mediático.

El actor se molestó y no dudó en ponerle los puntos con vehemencia al notero de LAM, quien terminó el cara a cara pidiéndole disculpas.

EL TREMENDO ENOJO DE FEDE BAL CON EL NOTERO DE LAM

Notero de LAM: -Yanina usó una metáfora para hablar de los cuidados de tu mamá a tu papá. “Le estabas limpiando el culo...”. A tu mamá le molestó mucho. ¿A vos te molestó también?

Fede Bal: -¿No te da calor decírmelo también?

Notero: -No, creo que con respeto y elegancia...

Fede: -¿No te da calor?

Notero: -Por eso hablé de metáfora. Quise ser sutil.

Fede: -Claro. Pero no lo sos. No sos sutil. Es un tema que... Hablar de una persona que no está es no ser sutil.

Notero: -Pero lo hablaron tu vieja y Yanina al aire.

Fede: -No tiene nada que ver. Ahora me lo estás preguntando a mí. A mí no me lo dijo nadie, me lo estás diciendo vos y no es sutil la forma que usas. No hay ninguna forma sutil de decir esto.

Notero: -¿Pero te molestó esa frase?

Fede: -No, no.

Notero: -Te pido disculpas si te molestó cómo te lo dije. No encontré forma más sutil.

Fede: -Está bien que me pidas disculpas. Y justamente, no encontraste una forma más sutil. ¿Qué quiere decir? Que lo que dijo Yanina no fue nada sutil y fue doloroso, lastimoso. A mí no me molestó ni me afectó. Me molesta que vos me digas esto y que me digas que lo hiciste con sutileza, porque no lo hiciste con sutileza. Te referís a un tema muy triste, de una persona que no está y fue mi papá.

Notero: -Pero me refiero a una situación que pasó al aire, no es algo que traigo yo de la nada.

Fede: -¿Y qué tiene que ver? Igual lo traés.

LA PICANTE FRASE DE YANINA LATORRE A CARMEN BARBIERI

En pie de guerra con Carmen Barbieri, Yanina Latorre se despachó sin filtros en LAM, tras sentirse atacada y ninguneada por la conductora de Mañanísima.

Carmen tomó partido por Estefi Berardi, quien llevó a la Justicia a Latorre por dar detalles del presunto affaire con Fede Bal, cuando el actor estaba en pareja con Sofía Aldrey.

“Siempre me tiran con eso del nombre (usa el apellido del marido) y con el cuerno que me comí. Pero yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le lavabas el culo cuando tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada. Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé”, dijo la panelista, sin filtros.