“¡Sabés que me hartaste, Latorre!”, explotó Carmen Barbieri en vivo, tras cómo criticaba las bromas que le había hecho a Federico Bal y Estefanía Berardi por la supuesta infidelidad a Sofía Aldrey.

“¡¿Quién te creés que sos?! ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís?”, continuó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Ahí, se exasperó: “¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto. ¡¿Cómo me voy a burlar?!”.

“¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado. Pero nunca nombré a Sofía. Nunca estuvo en mi cabeza, porque sino hubiese parado el tema porque no quiero que se sienta mal ella”.

“Nadie se burlaba de Sofía ni del momento horrible que pasó con mi hijo, y él con ella. No quisiera que se repita con otras personas. Por que yo pasé un momento terrible, ¡y vos también! A vos te cag..., te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido. ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita... Imaginate vos, mi amor”.

Enajenada, Carmen volvió a la carga contra Yanina: “¡Estoy harta de vos! No te lo voy a permitir, Latorre. ¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamás vos, nena? Dejame de jod... Ya me hinchaste las pe... Ahora yo te voy a hacer un juicio a vos. ¡Esto fue una joda, loco!”.

Noticia en desarrollo