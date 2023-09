Carmen Barbieri puso en jaque a Fede Bal y Estefi Berardi en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) tras enterarse de que siguen hablando después del escándalo de Sofía Aldrey.

“Me dijiste que estabas buscando un caserón para la temporada de verano”, le dijo la panelista al actor y la conductora de inmediato los interrumpió: “Ah, ves... hablan ustedes, ¿siguen hablando?”.

“¿Yo te dije eso, cuándo?”, le preguntó Fede a Estefi y ella le contestó: “Me dijiste y me preguntaste ‘¿vas a venir?’”. Fue allí cuando Carmen lanzó: “Ustedes hablan por teléfono a cada rato, ¿vos salís con ella?”.

Carmen Barbieri y Fede Bal en Mañanísima.

“Vos estás loca, está de novia, nunca salí con ella”, le aseguró entonces a su mamá. Berardi, por su parte sumó y cerró: “Somos amigos, ¿por qué no voy a hablar con Fede? Siempre fue respetuoso conmigo”.

CARMEN BARBIERI LE DIJO A FEDE BAL EN LA CARA QUE NO LE CREE QUE NO SALIÓ CON ESTEFI BERARDI

“Nunca estuve con ella mamá, ¿no me cree nadie?”, dijo el productor en el programa matutino y su madre no tuvo ningún problema en decirle en la cara: “No”.