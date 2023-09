A poco de que comenzara Poco correctos –el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece- Estefi Berardi confirmó que irá a juicio oral con Yanina Latorre por el escándalo que se desató cuando trabajaban juntas en LAM y se difundieron unos supuestos chats entre la joven y Federico Bal.

“Se supo que hubo una audiencia hoy. Lo que pasa es confidencial, no se puede contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral”, comenzó diciendo la panelista frente al resto de sus compañeros.

“Es por el tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron. Nadie me vino a preguntar, ni a chequear nada”, agregó, dejando en claro el fuerte malestar que siente con su excompañera.

“A partir de eso yo sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí sobre una supuesta situación que, ponele que pasó o no pasó, que es lo menos importante, pero por qué ese maltrato y ese hostigamiento de que querer obligar a que una mujer diga con quién se acuesta, en el año 2023″, continuó. Y cerró, tajante: “Eso es un montón, por eso voy contra quienes voy″.

ANDREA RINCÓN LE RESPONDIÓ A YANINA LATORRE TRAS SU PICANTE OPINIÓN POR BAUTIZARSE EN UNA PILETA

Luego de que Andrea Rincón compartiera en las redes el emotivo momento que vivió al decidir bautizarse (y mostrar las imágenes de la ceremonia religiosa en un pelopincho vestida con una túnica blanca), Yanina Latorre dio que hablar con su picante crítica, y la actriz no se quedó callada.

“No entienden, es falta de conocimiento. Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde. Una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa”, comentó Andrea en Quién paga la fiesta (Rock&Pop) en referencia a la parroquia de Villa Celina, La Matanza, a la que va todos los domingos.

Asimismo, al enterarse que Yanina había dicho que era “innecesario” lo de la pelopincho, Rincón respondió, contundente: “No, porque te tenés que sumergir por completo, lo que pasa es que ella no debe tener idea y debe hablar por falta de conocimiento”.

“En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto. Yo puedo ir de castillos a callejones y no se me caen los anillos por meterme en una pelopincho”, cerró Rincón, firme.