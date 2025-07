Los Sex Pistols regresan a la Argentina con un show el 11 de septiembre en el Estadio Obras, acompañados por el vocalista Frank Carter.

Con un solo álbum de estudio, Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, la banda marcó un antes y un después en la música global. Temas icónicos como “Anarchy in the UK”, “God Save the Queen” y “Pretty Vacant” siguen siendo himnos de rebeldía y crítica social.

En esta nueva gira, que también incluye una serie de shows por Europa, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, los Sex Pistols demuestran que su energía está más viva que nunca.

En el escenario estarán Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook, acompañados por Frank Carter, quien aportará una nueva dosis de furia y presencia escénica. Carter ha sido elogiado por la crítica y el público por mantener viva la esencia del punk con su estilo provocador y auténtico.

Entradas para los Sex Pistols en Estadio Obras

Los tickets estarán disponibles a partir del 4 de julio a las 12:00 hs, exclusivamente a través de All Access. Las ubicaciones y precios confirmados son:

Popular Oeste sin numerar : $70.000 + cargo por servicio

Popular Este sin numerar : $70.000 + cargo por servicio

Campo: $80.000 + cargo por servicio

Una noche histórica para el punk en Buenos Aires

Este recital en Buenos Aires marcará una nueva página en la historia de la banda con el público argentino. El Estadio Obras, conocido como el “templo del rock nacional”, vuelve a recibir a una de las agrupaciones más influyentes del siglo XX, que ya se presentó allí en 1996 con enorme repercusión.

Después de shows explosivos en el Bush Hall de Londres (2024), el 100 Club (2025) y festivales como Hellfest, Download y Sweden Rock, el regreso de los Sex Pistols a nuestro país es un evento musical histórico.