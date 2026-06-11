BLAIR, recientemente consagrada como Mejor Nueva Artista en los Premios Gardel, presenta su primera Spotify Session, una propuesta especial que reinterpreta el universo de su exitoso álbum Bar Scorpios. La sesión cuenta con dirección artística de Marilina Bertoldi y dirección audiovisual de Dana Campanello, dos figuras clave de la escena musical y creativa argentina.

Blair

Como parte del reconocido programa global de Spotify, que invita a artistas de todo el mundo a revisitar su repertorio en formatos íntimos y especialmente curados, BLAIR ofrece una nueva mirada sobre las canciones de Bar Scorpios, profundizando su narrativa y expandiendo los límites conceptuales de la obra.

A nivel estético, la Spotify Session mantiene la esencia visual y emocional del disco, aunque introduce un nuevo capítulo en la historia que plantea la artista. Allí donde el personaje parecía permanecer en una espera constante, esta nueva interpretación rompe con esa promesa y abre el camino hacia una futura etapa musical.

Durante la sesión, BLAIR revisita canciones emblemáticas de su repertorio reciente como “Rabia al corazón”, “Hombre roto” y “Nunca lo van a entender”, llevándolas hacia un sonido más crudo, visceral y expresivo.

BLAIR reversiona “Entre Caníbales” de Soda Stereo junto a un cuarteto de cuerdas

Uno de los momentos más destacados de la Spotify Session es la reinterpretación de “Entre Caníbales”, clásico de Soda Stereo, presentada en una versión completamente renovada junto a un cuarteto de cuerdas. La propuesta aporta una nueva dimensión dramática a la canción, combinando sensibilidad, elegancia y potencia interpretativa.

La dirección artística de Marilina Bertoldi imprime una identidad fuerte y contemporánea a la sesión, mientras que el trabajo audiovisual de Dana Campanello refuerza el carácter cinematográfico y conceptual de la experiencia.

Con este lanzamiento, BLAIR reafirma su identidad artística y demuestra una vez más su capacidad para construir universos propios, combinando lo performático, lo sofisticado y lo emocional en una propuesta única.

BLAIR despedirá Bar Scorpios con un show especial en Deseo

La próxima presentación de BLAIR será el 18 de septiembre en Deseo, en un concierto que marcará la despedida oficial de Bar Scorpios y el inicio de una nueva etapa creativa. Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse exclusivamente a través de Enigma Tickets.