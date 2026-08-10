La actriz colombiana Carolina Ramírez inició una campaña en redes sociales para ayudar a encontrar a los perros que se perdieron durante el fuerte terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. La protagonista de “La Reina del Flow” compartió imágenes de las mascotas y pidió colaboración para lograr reunirlas con sus familias.

El terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto dejó una profunda conmoción en distintas ciudades del país. En medio de la tragedia, la actriz Carolina Ramírez, reconocida por su papel protagónico en La Reina del Flow, decidió utilizar sus redes sociales para ayudar a las familias que buscan desesperadamente a sus mascotas.

Ramírez compartió diferentes flyers con los nombres y fotografías de las mascotas que fueron separadas de sus familias a raíz del fuerte movimiento sísmico.

Foto: Instagram carocali

Foto: Instagram carocali

Video: Instagram carocali

La iniciativa rápidamente comenzó a circular en redes sociales, con el objetivo de amplificar la búsqueda y conseguir que los animales puedan regresar a sus hogares.

Carolina Ramírez y su compromiso con los animales

La actriz es conocida por su compromiso con la defensa de los derechos de los animales y en distintas oportunidades utilizó su exposición pública para visibilizar situaciones relacionadas con el bienestar y la protección de las mascotas.

Esta vez, ante la emergencia provocada por el terremoto en Colombia, Carolina Ramírez volvió a poner el foco en una problemática que suele quedar relegada durante las grandes catástrofes: la situación de los animales que se pierden, quedan atrapados o se separan de sus familias.

A través de las imágenes que publicó, la actriz busca que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible y facilitar el reencuentro entre los perros perdidos y sus dueños.

Terremoto en Colombia: muertos, heridos y edificios colapsados

El fuerte sismo de magnitud 7,4 se registró este lunes a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un sismo ocurrido en Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) Por: AP Photo/Santiago Saldarriaga

La tragedia dejó, según los primeros reportes, al menos 111 personas muertas, miles de heridos y 61 edificios colapsados, además de importantes daños materiales en diferentes puntos del país.

Entre las ciudades afectadas se encuentran Cali, Chocó, Manizales y Pereira, donde se registraron víctimas y graves daños en distintos edificios. En Bogotá y Medellín también se sintió el movimiento, aunque hasta el momento no se habían informado daños estructurales de gravedad.

El terremoto también fue percibido en Ecuador y Panamá, donde se produjeron evacuaciones preventivas de edificios y oficinas públicas.