El 14 de agosto se estrenó En el barro en Netflix y en cuestión de horas se convirtió en un verdadero fenómeno internacional. Según informó la plataforma, la ficción alcanzó el primer puesto en el Top 10 global de series de habla no inglesa, con 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana.

El spin-off de El Marginal, creado por Sebastián Ortega, tiene como protagonistas a Ana Garibaldi (Gladys “La Borges” Guerra) y Valentina Zenere (Marina Delorsi). Sin embargo, otra de las grandes revelaciones de la producción es la colombiana Carolina Ramírez, quien interpreta a Yael Rubial, uno de los personajes más intensos y conmovedores de la trama.

Carolina Ramírez. Crédito: Instagram/@carocali

En la serie, Carolina Ramírez da vida a Yael Rubial, una madre soltera que sueña con emigrar para ofrecerle un mejor futuro a su hija. Para lograrlo, acepta convertirse en “mula” de una organización narco en Colombia. Cargada de droga y junto a su pequeña, llega al aeropuerto de Ezeiza, pero un gesto sospechoso despierta la alerta de los agentes y termina detenida. Así es como ambas llegan al pabellón de familias de La Quebrada, la cárcel donde transcurre la historia.

El papel de Ramírez destaca no solo por la crudeza de su historia, sino también por la sensibilidad y profundidad que la actriz logra transmitir en cada escena.

Carolina Ramírez. Crédito: Instagram/@carocali

Aunque muchos espectadores la descubrieron en En el barro, Carolina Ramírez es una actriz consagrada en Latinoamérica y España. Su trayectoria comenzó en la danza, pero alcanzó la popularidad gracias a la televisión.

CAROLINA RAMÍREZ, LA REVELACIÓN COLOMBIANA DE EN EL BARRO, EL BOOM DE NETFLIX

Su personaje más recordado fue el de Yeimy Montoya en La Reina del Flow, la serie colombiana que arrasó en todo el mundo y que pronto estrenará su tercera temporada en Netflix. Allí interpreta a una joven cantante que busca venganza tras ser traicionada por su gran amor, Charly Flow.

Otros papeles destacados de Ramírez incluyen La hija del mariachi (2006-2008), La Pola (2010), la película Ciudad Delirio (2014) y la comedia mexicana De brutas, nada (2020-2023). En Argentina también se subió a las tablas con obras como Lo que queda de nosotros y Cuando duerme conmigo, donde demostró su versatilidad artística.

A los 42 años, Carolina Ramírez acumula una sólida trayectoria y también un fuerte lazo con la Argentina. Está en pareja con el productor musical Martín Cornide, y en varias entrevistas reconoció que el país le regaló familia, amigos, trabajo en teatro y cine, además de un lugar al que siente como hogar.

Carolina Ramírez. Crédito: Instagram/@carocali

Tras el estreno de En el barro, la actriz expresó en redes sociales su emoción por ser parte de un proyecto de esta magnitud: “Me siento tan afortunada, tan bendecida… era mi sueño y se me hizo realidad al lado de otros tantos sueños que Argentina me ha cumplido”, aseguró en un video compartido por Netflix.