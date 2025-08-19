El lanzamiento de En el Barro, el spin off de El Marginal, hace una representación de la convivencia en un penal de mujeres que no sería tan cercano a la realidad, según aseguró una exconvicta de la cárcel de Ezeiza.

Dado el parecido que muchos le adjudicaban a Ana Devin, la actriz que hace el personaje de Cachete, una cantante que aseguró haber estado en el penal de mujeres de Ezeiza en 2019 rompió los mitos.

“Primero, esto de que haya un comedor comunitario, que las presas se estén cruzando de diferentes pabellones y salen es cualquiera. Porque vos estás en tu pabellón, tu pabellón está cerrado”, manifestó.

Valentina Zenere en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

“Con las únicas con las que socializás son las que están adentro de tu pabellón”.

Súper hot. La escena de María Becerra con Valentina Zenere en el spin-off femenino de El marginal.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LA FICCIÓN Y LA REALIDAD

En cuanto a los celulares con los que generarían material erótico para vender por redes sociales, la exconvicta lo negó: “Esto de que tengan un putero funcionando entre la prisión y todo eso, o sea... Igual. Es un montón. O sea, chicos, a mí me retaban porque no usaba corpiños. Y se me notaban los pezones”.

El 14 de agosto se estrenará "En el barro" en Netflix | Créditos: X @chenetflix

“Cuando vos llegás, primero te ponen en un lugar provisorio un par de días, tipo, evalúan tu caso, tu perfil, todo, se fijan qué tipo de persona sos. Después te mandan a un lugar permanente, un pabellón permanente”, precisó.

“Después las chabonas tenían toda una colección de cuchillos caseros... No hay chance, chicos. No te dejan tener cuchillos ni para comer. Tenés que comer con esos cuchillos plásticos. Porque revisan todo, hacen revisión aleatoria, te dan vuelta el colchón y te sacan todo”.

“Está buena. Me gustó, me gustó mucho la serie, está muy bien. Un poquito demasiado ficticia, en algunas partes”, concluyó.